Any Given Monday compie 10 anni, lunedì 14 la festa al Planet Club

10 candeline per Any Given Monday, il party disco del lunedì più popoloso della Capitale che dal 2009 ha rivoluzionato il concetto del divertimento by night, spostando il cuore della movida dal week end al lunedì. Le feste AGM sono carnevali multidisciplinari nei quali convivono musica, teatro, danza, moda, video, televisione e avanspettacolo. I numeri totalizzati in questo decennio sono da capogiro: oltre 500 lunedì per un totale di 3.500 ore di musica nonstop selezionata dai DJ resident e dalle decine di guest che hanno animato le notti romane coinvolgendo oltre 1milione di persone.

Tra i più significativi ospiti nazionalpopolari Asia Argento, Cicciolina, Coez, Cristina D'Avena, Franco Califano, Renzo Arbore, Valerio Mastandrea e Marco Giallini, ma, anche guru delle consolle internazionali come Daddy G dei Massive Attack, Stylophonic, Erol Alkan, Purple Disco Machine, A-Trak, Young Marco, Claude Vonstroke e molti altri.

L’Any Given Monday è un party dall’animo sensibile, il vestito vintage, l’aspetto kitsch e il cuore naif, con uno sguardo avanguardistico e una straordinaria capacità di prendersi in giro e prendere in giro una città tanto seria come Roma. È controcorrente e retrò, ma sempre contemporaneo e attuale, pieno di vizi e stravaganze. Un posto incantato, fuori dal tempo e dallo spazio, veramente free e open. È un contenitore difficile da descrivere dove c’è tutto e il contrario di tutto, sempre uguale ma in continuo mutamento.

Dieci anni che hanno attraversato anche le zone e i locali della Capitale, il party di AGM, infatti, è continuamente in movimento. Dal primissimo appuntamento presso la Locanda Atlantide di San Lorenzo al Qube, passando per Roma Vintage, Bosco delle Fragole, Brancaleone, Black Out, Piper, Circolo degli Artisti, Lanificio, Circolo degli Illuminati, Qurinetta, Rashõmon, Ex Magazzini, Ex Dogana e molti altri.

Per il compleanno al Planet sono attesi molti degli ospiti che negli anni hanno partecipato alle feste AGM. Ad animare la dancefloor oltre al resident Discount, Enrico Silvestrin, Edo Pietrogrande, Fabio Luizietti, Giorgia Lee, Lorenzo Palma, DJ Baro, Borghetta Stile, Pepe Carpitiella, Adriano Bono, Luca Cucchetti e molti altri con il meglio delle selezioni indie, electro, rock e tropical bass.

AGM Show con Gianny’ United Team & Double L diretti da Alice Gentili, Writers Wars a cura di Ivan Fornari e VJ set a cura di Miyagi. Photo shooting show a cura di Fabio Germinario.

Lunedì 14 ottobre

Ore 23

Planet

Via del commercio, 36 - Roma

Ingresso euro 5 (compresa consumazione fino a mezzanotte)

Infoline 3288640362