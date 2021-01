Durante la pandemia, a causa delle misure di distanziamento imposte a livello globale, i social media hanno registrato degli incrementi record nell'utilizzo delle loro risorse.

A Capodanno 2020 WhatsApp ha registrato più di 1,4 miliardi di chiamate vocali e video dagli utenti in tutto il mondo, il maggior numero di chiamate mai effettuate nell'arco di 24 ore, con un aumento di oltre il 50% rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso.

Numeri record anche per altri prodotti come Messenger, Facebook e Instagram... tutti strumenti che a causa dell'emergenza Covid stanno assumendo una grande funzione sociale, estremamente importante, considerando che anche consulti medici vengono effettuati grazie a videochat e altro.

La stessa mobilità potrebbe, nel prossimo futuro, diminuire grazie ad una maggiore facilità e velocità nella trasmissione di dati, video e voce, anche in diretta.

Caitlin Banford, technical program manager di Facebook, ha sottolineato che i picchi di traffico registrati sulle piattaforme dell'azienda durante i primi giorni di lockdown fanno impallidire i numeri di Capodanno 2019, fatta eccezione per le chiamate su WhatsApp. Per questo motivo, Facebook sta lavorando da mesi per migliorare l’efficienza dei suoi servizi e delle sua infrastrutture ed evitare problemi durante i picchi improvvisi che si possono registrare in determinate circostanze.





Fonte: Le app di Facebook hanno aiutato le persone a festeggiare il nuovo anno insieme...

about.fb.com/news/2021/01/new-years-eve-celebration-stats