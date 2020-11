L’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri, a seguito delle richieste avanzate da cittadini milazzesi, posti negli ultimi giorni in stato di quarantena o di isolamento fiduciario, ha reso noto che la Croce Rossa Italiana, Comitato di Milazzo - Isole Eolie, tramite un numero telefonico dedicato – 3342160204 – attivo dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30, dal lunedì al sabato procede nell’ambito dell’iniziativa denominata “Il tempo della gentilezza”, alla raccolta delle istanze dei cittadini, che necessitino del servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari.

In particolare, i volontari, dopo aver ricevuto la richiesta, corredata nel caso di farmaci della relativa prescrizione medica, procederanno all’acquisto ed alla conseguente consegna presso il domicilio del soggetto richiedente, dietro pagamento da parte dello stesso del relativo prezzo.

In tal senso, l’orario di consegna pomeridiana è fissato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00, un servizio, quello di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci, che la Croce Rossa Italiana, Comitato di Milazzo Isole Eolie, garantisce sin dal mese di marzo e si è rivelato fondamentale per star vicino agli anziani, ai soggetti fragili ed ai cittadini in stato di isolamento o quarantena.

In tal senso Magistri si è recato nei giorni scorsi nei locali comunali, che ospitano allo stato la Croce Rossa, per ringraziare i volontari per l’importante attività svolta sul territorio e manifestare il più ampio sostegno del Comune alle iniziative portate avanti dal Comitato.