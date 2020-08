L’attore e cantante Jared Leto sarà Andy Warhol in un film di prossima produzione.

A darne la notizia è stato lo stesso dal suo account Instagram, condividendo alcune foto di Warhol.

Tra i ruoli ultimamente interpretati da Leto, quello di Joker in Suicide Squad di David Ayer e quello del protagonista in Blade Runner 2049.

Da non dimenticare, inoltre, il Golden Globe e il Premio Oscar come miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club.