IL GRAN GALÀ DELLE CELEBRITÀ è il nuovo format prodotto da AG Agency Management che sarà presente in occasione del Festival del Cinema di Venezia, l’8 settembre, presso l’Hotel “HUNGARIA - 5 - STAR LUXURY”.

Presenti all’evento imprenditori, Celebrità, Influencer e modelle e modelli.

Durante la serata verrà anche consegnato il Premio Internazionale EUROPEAN SOAP AWARD AND SERIES, che torna dopo qualche anno con nomi e produzioni oltre confine, nella cornice del Festival del Cinema di Venezia e nel format “Il Salotto delle Celebrità”. Il Premio è stato ideato anni fa da Sante Cossentino con grande successo per eventi esclusivi e star internazionali, e quest’anno si svolgerà in collaborazione a Venezia con Alessandro Grifa CEO Chief Executive Officer dell’AG Agency Management nonché promosso da Massmedia Comunicazione.

Nel corso della serata speciale saranno premiati alcuni protagonisti delle soap tra le più amate e seguite della tv come Il segreto, Una vita, Sei sorelle, Il paradiso delle signore e Un posto al sole, e attori che hanno fatto la storia della serialità italiana e internazionale, con premi speciali alla carriera e nominativi per i tanti volti presenti.

Il Salotto delle Celebrità è una produzione di Alessandro Grifa, CEO Chief Executive Officer di AG Agency Management.

