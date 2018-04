Nella Barbagia dell'acqua, tra le cascate di Seulo e la cascata "cittadina" di Sadali

Ancora in sella con i Pastori in Moto, che questo fine settimana vi porteranno nella Barbagia di Seulo in un mototour lungo il percorso delle acque in una regione ricca di attrazioni uniche. Visiterete le cascate di Seulo e Sadali.

Le cascate di Seulo

La destinazione prima sono le cascate di Seulo, un percorso di 121 km attraverso una tortuosa strada panoramica che costeggia la valle del Flumendosa. Si farà quindi una tappa in una suggestiva località ricoperta di rose peonie, prima di pranzare in campagna, degustando piatti tipici Seulesi preparati con grande maestria. Al pomeriggio, si punterà invece in alto, a 1.300 metri d’altezza, un punto da cui scorgere il Gennargentu, per poi visitare le cascate di Piscina ‘e Licona e Su Stampu ‘e Su Turrunu.