Nonostante il divario di punti che in classifica separa il Milan dallo Spezia, quella che si è disputata al Meazza sabato sera è stata una partita bella e combattuta fino alla fine che i rossoneri si sono aggiudicati solo grazie ad una delle tante magie che ancora è in grado di regalare Giroud.

Infatti, è solo grazie a Giroud che il Milan è riuscito a vincere 2-1, scavalcando l'Atalanta al secondo posto della classifica di Serie A e portando a -6 il disatcco dal Napoli.

Il Milan va in vantaggio al 21' con Bennacer che in area serve Theo Hernandez. Il terzino rossonero controlla di petto e insacca di sinistro a pochi passi dalla porta. Ma lo Spezia è vivo e sul finire di tempo Nzola ha ben due occasione per portare gli aquilotti sul risultato di parità che arriva comunque al 59' con l'ex Maldini, di cui dalla tribuna il papà ha potuto apprezzare il tiro a giro dal limite dell'area che si è insaccato sul secondo palo alle spalle di Ttarusanu.

La reazione del Milan è stata veemente, ma lo Spezia si è difeso con ordine e senza eccessivi patemi. E quando oramai il risultato di parità sembrava acquisito, poco prima dello scadere dei minuti regolamentari, Tonali crossa sul secondo palo, dove Giroud, nonostante fosse marcato da ben due difensori, con una mezza rovesciata acrobatica insacca sul palo opposto da quello difeso dal portiere polacco dello Spezia.

Ingenuamente, il centravanti francese festeggia togliendosi la maglia dopo che in precedenza era già stato ammonito, lasciando così il Milan in dieci a difendere la vittoria nei minuti di recupero, ma lo Spezia non saprà approfittarne ed in classifica rimane fermo a 9 punti.



Questo il commento alla gara di Gotti, tecnico dello Spezia:

"Sono dispiaciuto per il gol nel finale, ma sono molto contento dello spirito che la mia squadra ha avuto questa sera. Con questo atteggiamento i punti arriveranno, ne sono sicuro. Mancano due partite alla sosta, due gare ravvicinate che dovranno essere interpretate al meglio. Ho visto una squadra che sta andando nella direzione giusta, per spirito, atteggiamento e qualità tecnica. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione e ci toglieremo soddisfazioni.Nei primi dieci minuti ci siamo slegati troppo, perché andavamo a pressare molto alti. Poi gradualmente abbiamo cominciato a disporci bene nel campo, con precisione e compattezza. Abbiamo sempre continuato a fare la nostra partita, è di questo che sono particolarmente soddisfatto.A Maldini non ho detto prima che avrebbe giocato dal primo minuto, per evitare che avesse tanti pensieri per la testa. Gliel'ho detto quando ho comunicato alla squadra i titolari, non volevo che giocasse la partita prima ancora di scendere in campo. Mi è piaciuta molto la sua prestazione, sia per l'atteggiamento, sia per la sua lettura delle situazioni che ha avuto in campo. Senza contare che il suo contributo in fase offensiva è risultato decisivo".

Queste le parole di Pioli:

"Il primo tempo mi è piaciuto molto, avremmo meritato di essere avanti di più di un gol, ma continuiamo a sbagliare molto in fase di tiro, bisogna essere più lucidi. Un altro gol nel recupero? Non è follia, ma è frutto del nostro modo di giocare, di interpretare la partita e di non mollare mai fino alla fine. Oggi sulla loro rimesse laterali avevamo un centrocampista che si schiacciava troppo in area, sono piccoli errori che vanno migliorati, ma i nostri numeri difensivi sono migliori dello scorso anno come occasioni concesse, nonostante i gol presi in più. Il nostro è un calcio offensivo ma l'equilibrio serve, anche a fine primo tempo abbiamo concesso qualcosa. Per De Ketelaere prevedo ancora alti e bassi, ma è normale: ha cambiato tutto. Ha però qualità, intelligenza e disponibilità, siamo convinti di averlo scelto e presto farà giocate decisive".





Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1589052640247222274