Si tiene in Germania allo Schloss Elmau, all'ombra delle Alpi Bavaresi tra Garmisch-Partenkirchen e Mittenwald, il 48° vertice del G7 iniziato questa domenica, che si concluderà martedì 28 giugno.

Aumento dei prezzi delle fonte energetiche e dei generi alimentari, guerra in Ucraina, cambiamento climatico e transizione a fonti energetiche sostenibili saranno i temi chiave di discussione dell'incontro tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro giapponese Fumio Kishida - entrambi al debutto in un G7 -, il premier canadese Justin Trudeau, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente del consiglio iotaliano Mario Draghi, il primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e, infine, i due rappresentanti delle massime istituzioni europee, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Oltre ai paesi partner, partecipano anche i rappresentanti di Nazioni Unite, Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Mondiale del Commercio, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Organizzazione internazionale del lavoro, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e Agenzia internazionale per l'energia. Rappresentato anche il G7 Gender Equality Advisory Council (GEAC).

Naturalmente, anche se solo in remoto, prenderà parte al vertice anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Schloss Elmau non è la prima volta che ospita un G7. Il primo si è tenuto nel 2015, quando a rappresentare la Germania vi era Angela Merkel, mentre Barak Obama era ancora presidente degli Stati Uniti. Altri tempi, altre problematiche, nonostante siano passati solo 7 anni.

La prima giornata del Vertice allo Schloss Elmau inizia questa domenica e sarà caratterizzata dal colloquio bilaterale tra il cancelliere federale Scholz e il presidente degli Stati Uniti Biden. Oltre alle relazioni bilaterali tra i due Paesi, i colloqui si concentreranno anche sui temi che saranno discussi nel vertice attuale e in quello successivo della NATO.

Come ha sottolineato Scholz nella sua dichiarazione al governo prima del summit, la guerra in Ucraina non deve portare il G7 a trascurare le proprie responsabilità per le sfide globali in atto, come la crisi climatica e la pandemia: "Molti degli obiettivi che ci siamo dati all'inizio dell'anno sono diventati ancora più pressanti a causa del cambiamento della situazione globale".

"Progressi verso un mondo equo" è l'obiettivo che la Germania si è prefissata nell'assumere la presidenza del G7 all'inizio dell'anno, definendo cinque aree di azione per guidarne i lavori.

Il vertice del G7 affronterà anche le conseguenze globali della guerra in Ucraina, vale a dire l'aumento dei prezzi dell'energia, la scarsità di materie prime e la minaccia di carestia. Tuttavia, molti paesi dell'emisfero australe stanno ancora lottando con le conseguenze della pandemia. Il governo federale ha quindi deciso di invitare anche rappresentanti del Sud del mondo: Argentina, India, Indonesia, Senegal e Sud Africa.

Ricapitolando, questo vertice cercherà di trovare soluzioni che portino a sviluppare un'alleanza globale per la sicurezza alimentare, a siglare un patto per combattere le future pandemie, a trovare un'intesa tra le democrazie sulla difesa delle società aperte, a formare un Club aperto e cooperativo per promuovere attività rispettose del clima, riducendo gli svantaggi competitivi.