UN PROGETTO SULLA SICUREZZA IN RETE CHE CONCLUDE UN CICLO DI ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO.

Prestigiosa partecipazione dell’IC SG Bosco al progetto “Security Ninja” portato avanti dalla NTT DATA una multinazionale con sede a Tokyo che si occupa di system integration, servizi professionali e consulenza strategica facente parte del gruppo Nippon Telegraph and Telephone (NTT). Serve principalmente i mercati telecomunicazioni, servizi, multi-utility, finanziari, pubblico, manifatturiero e della sanità. Opera in oltre 50 paesi con più di 100 000 diipendenti.

Grazie a questo progetto alcune classi della scuola Primaria e della scuola secondaria di I grado sono state coinvolte in un percorso molto interessante e opportuno. Il progetto si è articolato in lezioni a distanza e anche in presenza. Le lezioni di Security Ninja, per le primarie e secondarie di primo grado, sono state condotte da specialisti che hanno utilizzato un linguaggio semplice e adatto all’età degli alunni, guidandoli alla scoperta delle nozioni basilari ma essenziali e dei comportamenti corretti da adottare per imparare e divertirsi on line in tutta sicurezza.

Dal 2021, la NTT DATA ha realizzato in 20 città italiane coinvolgendo ben 2700 allievi.

Nell’IC S.G. Bosco sono stati effettuati sia incontri a distanza che in presenza. Bravissimi tutti gli esperti della NTT DATA. Gianluca Costugno e Francesco Leccese hanno gestito gli incontri a distanza mentre Melania Mangiavillano e Ilaria Ciarletti sono stati in presenza. L’esperienza con i ragazzi è stata molto interessante ed ha completato un ciclo di incontri e attività svolte durante tutto l’anno scolastico e rivolte proprio alle tematiche della sicurezza in rete e al cyber bullismo.

“Speriamo di ripetere questa attività anche l’anno prossimo –afferma la Preside prof.ssa Alessia Guccione- perché siamo convinti che non si parla mai abbastanza di queste tematiche, ed avere l’opportunità di utilizzare esperti del settore è un valore aggiunto per tutta la nostra comunità scolastica”.

Calogero La Vecchia