VILLACH, 18 gennaio 2024 – Inizio d'anno con diversi eventi da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia, dove il 2024 parte con due appuntamenti di sicuro richiamo, il primo dedicato ai più piccoli, il secondo rivolto al vasto pubblico degli amanti del benessere, con una rosa di proposte ispirate al tema della salute.

Domani, venerdì 19 gennaio, dalle 14 alle 18, e sabato 20 gennaio dalle 14 alle 18 torna nella Plaza dello shopping center situato a pochi chilometri di distanza da Tarvisio il colorato e atteso mercatino delle pulci con i giocattoli usati dei bambini, che qui possono facilmente passare di mano. All'insegna del motto “Commerciare, contrattare, comprare e vendere”, i bambini dai 4 ai 14 anni possono esporre gratuitamente vecchi giocattoli nei 23 spazi messi a disposizione (al momento tutti prenotati). Non si troveranno in vendita capi di abbigliamento, cibo, bevande, attrezzature per bambini, mobili, giocattoli di guerra, animali vivi e attrezzature sportive. Per i più piccoli è un'occasione davvero interessante per curiosare e andare a caccia magari di un affare tra le tante proposte che ruotano sulle bancarelle nell'arco della due giorni.

Un altro appuntamento ormai tradizionale anche per i visitatori che arrivano dall'Italia, dal Fvg e dalla vicina Slovenia è sicuramente quello con i “Vital Tage”, le giornate 'vitali' di Atrio da giovedì 25 gennaio a sabato 27 gennaio, quando nella Plaza del centro tutto ruoterà intorno ai temi del wellness, della vitalità e della salute. A portata di mano non solo numerosi espositori, che vanno dagli hotel benessere alla cosmesi naturale, dalla corretta alimentazione al fitness, ma anche stand dove misurare la densità ossea, la pressione arteriosa, o donare sangue.

“Iniziamo l'anno nuovo nel segno delle nuovissime generazioni e della salute – commenta il general manager del centro Richard Oswald -, per lanciare un messaggio beneuagurale a tutti i visitatori del nostro shopping center senza confini”. Atrio offre non solo 2000 posti auto gratuiti e la massima accessibilità per clienti anziani, fragili, famiglie, ma garantisce un'ampia gamma di merceologie negli oltre 90 negozi distribuiti tra i diversi piani, nonché una una vasta scelta di menù nei ristoranti, bar e caffè che punteggiano il centro. Altre sorprese sono in arrivo, per tenersi aggiornati basta visitare il sito di Atrio.