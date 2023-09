Grande appuntamento alla fashion week con Titti Petrucci.

L’alta moda di Titti Petrucci non poteva mancare all’appuntamento più atteso. In occasione della fashion week in programma a Milano dal 19 al 25 settembre 2023, nello splendido scenario della Mostra del Salone degli affreschi della società Umanitari, ci sarà un evento di moda che vedrà protagonisti stilisti e marchi di chiara fama nazionale, internazionale ed emergenti.

La conduzione e’ affidata a Valerio Lo Grieco. È prevista la presenza di alcuni personaggi dello spettacolo in qualità di ospiti da parterre. Splendida la LOCATION: il Salone degli affreschi .

Uno spazio fuori dal tempo utilizzato per eventi prestigiosi come proiezioni cinematografiche, performance teatrali, concerti, sfilate di moda, dibattiti e convegni.

Il salone degli affreschi , antico refettorio del 1500 dell ex convento di Santa Maria Delle Grazie. Il sapiente restauro compiuto nel 1999 ha riportato alla luce i pregiati elementi decorativi quattrocenteschi e ha salvaguardato la Crocefissione, affresco cinquecentesco attribuito a Bernardino Ferrari. luogo di Charme tutelato dalla sopraintendenza ai beni architettonici ed ambientali.

E viene presentata una nuova grande collezione.

Psico Paris nasce dalle nuove esigenze di mercato, un total look donna e accessori costruito su nuove strategie, frutto della mia esperienza nel settore, un look fresco, di ricerca continua di nuovi materiali tendenze e linee. Un brand che veste non solo l’involucro femminile, ma anche lo spirito, la personalità e l’anima della donna donando carattere alla propria femminilità e sensualità. Psico Paris si propone di soddisfare qualità ed originalità, ma con un prezzo competitivo come il mercato richiede, al passo con i tempi e le esigenze, una combinazione di dettagli classici e street style, per uno stile contemporaneo ed accattivante, sia per il quotidiano che per le occasioni speciali”.

Titti Petrucci continua a stupire e sorprendere tra estro e talento. E dalle creazioni in passerella detta moda con un nuovo profumo.

La fragranza Jnferno nasce dalla fusione tra passato e presente, dallo studio di n profumo degli anni ottanta -nato dall'estro di Titti Petrucci e delle boutique Jossa rimasto intatto negli anni, rielaborato e sublimato per risultare attuale e seducente, quasi ipnotico. La I J I è stata usata volutamente per richiamare il passato ed unire due mondi e dare un'accezione positiva ad un concetto che nell l immaginario risulta essere negativo. ln questi anni stiamo vivendo un capovolgimento, una profonda trasformazione in tutti gli ambiti e settori e quest l'essenza riesce a risvegliare i sensi, a travolgere con la sua sensualità afrodisiaca per ricordarci che dobbiamo passare dai piaceri della carne per elevarci spiritualmente.

Siamo corpo ed anima e ce lo ricordano le note olfattive che ci fanno viaggiare dalla materialità del legno di guaiaco, il legno usato per gli elisir di giovinezza, al calore del cuoio e del tabacco per poi immergerci nella balsamicità del vetiver e cullarci tra ambra, patchouli, muschio selvatico ed infine conturbarci con la suadenza della violetta, elemento usato nelle pozioni d'amore. Jnferno si divide in I White I e Black, il primo per il quotidiano , il secondo per i momenti più intensi, ma la vera diavoleria è mixarli!

La serata del Bliss fashion show porta alla luce quanto di nuovo e bello.

Può la moda di Titti Petrucci offrire tra fantasia, talento e vera arte.