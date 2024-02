L'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che colpisce le funzioni cognitive, come la memoria, l'attenzione, il linguaggio e il ragionamento, compromettendo la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Al momento non esiste una cura definitiva per l'Alzheimer, ma solo dei trattamenti farmacologici e non farmacologici che mirano a rallentare il declino cognitivo e a migliorare i sintomi comportamentali e psicologici.

Tra i trattamenti non farmacologici, la realtà immersiva (o virtuale) si sta affermando come un approccio innovativo e promettente per stimolare le capacità cognitive e affettive dei pazienti con Alzheimer o altre forme di demenza. La realtà immersiva consiste nell'utilizzo di dispositivi tecnologici, come occhiali, caschi, guanti o tute, che permettono di creare e interagire con ambienti simulati in modo realistico e tridimensionale.

I benefici della realtà immersiva per i pazienti con Alzheimer sono molteplici e dipendono dal tipo e dal livello di immersione delle esperienze proposte. Alcuni possibili benefici sono:

La stimolazione della memoria procedurale, ovvero la capacità di ricordare come eseguire azioni e compiti, attraverso la simulazione di attività della vita quotidiana, come cucinare, fare la spesa, vestirsi o guidare. Questo può favorire il recupero o l'acquisizione di abilità funzionali, il mantenimento dell'autonomia e il potenziamento della sicurezza e della fiducia in se stessi.





La stimolazione delle funzioni esecutive, ovvero le capacità di pianificare, organizzare, monitorare e regolare il proprio comportamento, attraverso la proposta di sfide cognitive, come puzzle, labirinti, giochi di logica o di strategia. Questo può favorire il miglioramento delle capacità di problem solving, di attenzione, di concentrazione e di flessibilità mentale.





La stimolazione delle funzioni sociali, ovvero le capacità di comunicare, interagire e cooperare con gli altri, attraverso la creazione di ambienti virtuali condivisi, in cui il paziente può incontrare e dialogare con altre persone reali o virtuali. Questo può favorire il miglioramento delle capacità linguistiche, delle abilità sociali e della riduzione dell'isolamento e della solitudine.



I soggetti più idonei ad utilizzare la realtà immersiva sono quelli che presentano un livello di deficit cognitivo da lieve a moderato, in quanto sono ancora in grado di comprendere e seguire le istruzioni, di interagire con gli ambienti virtuali e di trarre beneficio dalle esperienze proposte. Inoltre, è importante che i soggetti non presentino controindicazioni fisiche o psicologiche all'uso della realtà immersiva, come problemi visivi, epilessia, claustrofobia o cinetosi.

Le fonti scientifiche autorevoli che supportano l'efficacia della realtà immersiva per i pazienti con Alzheimer sono ancora limitate e non conclusive, in quanto si tratta di un campo di ricerca relativamente recente e in rapida evoluzione. Tuttavia, esistono alcuni studi e progetti che hanno dimostrato dei risultati positivi e incoraggianti, sia dal punto di vista cognitivo che affettivo. Alcuni esempi sono:

Lo studio di [Influenza della realtà virtuale sulle prestazioni cognitive], condotto dall'Istituto Auxologico Italiano, che ha utilizzato un dispositivo immersivo (CAVE) per proporre ai pazienti con deficit cognitivo lieve o moderato delle attività di stimolazione cognitiva e funzionale, basate sulla simulazione di situazioni e contesti di vita quotidiana. Lo studio ha evidenziato un miglioramento delle prestazioni cognitive e della qualità di vita dei pazienti, oltre a una riduzione dei sintomi depressivi e ansiosi.





e ansiosi. Lo studio di [Deficit cognitivo e demenza: un sollievo dalla realtà virtuale], pubblicato da BMC Psychiatry, che ha esaminato gli effetti della realtà virtuale su pazienti con demenza da lieve a moderata, sottoposti a diverse tipologie di esperienze immersive, come la visione di filmati, la navigazione di ambienti virtuali o la partecipazione a giochi interattivi. Lo studio ha evidenziato un miglioramento dell'umore, della motivazione, della memoria e dell'attenzione dei pazienti, oltre a una riduzione dello stress e dell'aggressività.

L'utilizzo della realtà immersiva per i malati di Alzheimer può sollecitare diverse aree del cervello, a seconda del tipo e del contenuto delle esperienze immersive proposte. In generale, si può dire che la realtà immersiva stimola le aree cerebrali coinvolte nei processi di memoria, apprendimento, attenzione, linguaggio, funzioni esecutive e sociali, che sono quelle più colpite dalla malattia. Alcune delle aree cerebrali più sollecitate dalla realtà immersiva sono:

La corteccia prefrontale, una regione situata nella parte anteriore del lobo frontale, che è coinvolta nelle funzioni esecutive, ovvero le capacità di pianificare, organizzare, monitorare e regolare il proprio comportamento. La corteccia prefrontale è anche importante per il controllo degli impulsi, la regolazione delle emozioni e le funzioni sociali. La corteccia prefrontale subisce un progressivo deterioramento nell'Alzheimer, causando problemi di ragionamento, decisione, inibizione e interazione³. La realtà immersiva può stimolare la corteccia prefrontale attraverso la proposta di sfide cognitive, come puzzle, labirinti, giochi di logica o di strategia, o attraverso la creazione di ambienti virtuali condivisi, in cui il paziente può incontrare e dialogare con altre persone reali o virtuali.





, una regione situata nella parte anteriore del , che è coinvolta nelle funzioni esecutive, ovvero le capacità di pianificare, organizzare, monitorare e regolare il proprio comportamento. La corteccia prefrontale è anche importante per il controllo degli impulsi, la regolazione delle emozioni e le funzioni sociali. La corteccia prefrontale subisce un progressivo deterioramento nell'Alzheimer, causando problemi di ragionamento, decisione, inibizione e interazione³. La realtà immersiva può stimolare la corteccia prefrontale attraverso la proposta di sfide cognitive, come puzzle, labirinti, giochi di logica o di strategia, o attraverso la creazione di ambienti virtuali condivisi, in cui il paziente può incontrare e dialogare con altre persone reali o virtuali. La corteccia temporale, una regione situata nella parte laterale del lobo temporale, che è coinvolta nel processo di comprensione e produzione del linguaggio, sia parlato che scritto. La corteccia temporale è anche importante per la memoria semantica, ovvero la capacità di ricordare concetti e fatti generali. La corteccia temporale è progressivamente compromessa nell'Alzheimer, causando problemi di comunicazione, comprensione e apprendimento. La realtà immersiva può stimolare la corteccia temporale attraverso la presentazione di informazioni culturali, storiche o geografiche, correlate agli interessi e alle conoscenze del paziente, o attraverso la simulazione di situazioni comunicative, come conversazioni, interviste o presentazioni.



Chi sta coordinando la ricerca nazionale

Massimiliano Nicolini è un ricercatore italiano che si occupa di intelligenza artificiale e realtà immersiva applicate al settore sanitario. Tra i suoi progetti più innovativi, ci sono: