UN PROGETTO CORALE CHE HA VISTO INSIEME SCUOLA, COMUNE E LEGAMBIENTE. L’ENTUSIASMO DEI BAMBINI.

La cura dell’ambiente, la sensibilità verso il nostro ambiente prossimo e l’amore verso il nostro pianeta devono essere una costante per le nuove generazioni. La scuola interviene sempre con progetti, moduli e attività che facciano riflettere non solo l’ambiente scolastico ma tutta la società. “Dopo due anni di pandemia – dice la DS Alessia Guccione - torna la manifestazione ‘NONTISCORDARDIME’ proposta da Legambiente. Quest’anno abbiano rigenerato gli spazi scolastici con la piantumazione di diverse piante donate dal comune che ringrazio. I ragazzi sono stati felicissimi di partecipare e adesso saranno chiamati a curale le piante. In questo modo arriviamo anche alle famiglie con un messaggio ambientalista attuale e opportuno”.

Il progetto è stato seguito da tutte le insegnati dei plessi Don Bosco e Pascoli ed hanno visto l’impegno anche di tutto personale scolastico. L’ins. Maria Loggia è molto soddisfatta della partecipazione delle classi “Le colleghe hanno partecipato con grande impegno e i nostri alunni sono stati entusiasti e felici in questo percorso didattico coinvolgente e di grande importanza”.

Alla manifestazione conclusiva era presente il Sindaco, Giovanni Picone e Daniele Gucciardo presidente del circolo Rabat di Legambiente Agrigento che afferma “Abbiamo voluto dare importanza all’ambiente vicino alla vita scolastica di questi bambini rendendoli protagonisti della cura e del miglioramento delle aree prossime alla scuola”. Il Presidente Gucciardo ha poi consegnato agli alunni la bandiera di Legambiente come simbolo dell’impegno corale.