La pasta? Si tratta di un alimento delizioso, nutriente e ... utile a tenere sotto controllo il peso corporeo, l'accumulo di grasso addominale e la glicemia!

Gli ultimi risultati dalla scienza indicano proprio che la pasta di grano duro, se inserita all'interno di una dieta sana e varia, non solo non fa ingrassare ma aiuta anche a ridurre il peso corporeo e l'accumulo di grasso addominale.

Per quanto riguarda la glicemia, la pasta di grano duro è considerata un alimento a basso indice glicemico, più basso di pane e cous cous realizzati con la stessa farina. Tutto merito della lavorazione a cui viene sottoposta la pasta per cui la struttura sviluppata, che non si altera per effetto della cottura, rende gli amidi digeribili più lentamente.

Infine, un ultimo consiglio. Per cuocere la pasta non aggiungere il sale all'acqua. In questo modo la pasta conterrà meno sale e più sali minerali, come il potassio.