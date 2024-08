Dopo la candidatura ai Cinema Writers Circle Awards spagnoli, The Door is There, il toccante documentario sull'eutanasia, è stato scelto per rappresentare l'Uruguay agli Oscar 2025.

TRAMA: Un medico spagnolo e un malato di SLA, uniti da un'amicizia nata durante la pandemia, affrontano insieme il delicato tema dell'eutanasia. Attraverso videochiamate emozionanti e profonde conversazioni, i due uomini condividono riflessioni sulla vita, la morte, la dignità e l'importanza dell'accompagnamento nel momento del commiato. Un documentario che tocca il cuore e invita alla riflessione sulla fine della vita.