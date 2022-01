CHIARA TAIGI - RAIUNO - La puntata dell'8 gennaio 2022 a grande richiesta su RAIPLAY!



RIVEDI su RAIPlay: https://www.raiplay.it/video/2021/12/UnoMattina-in-famiglia-59aa42a8-a950-4876-aa94-40f07569f75c.html?t=3755

Chiara Taigi ha cantato su RAI UNO ad UnoMattina in Famiglia, nella rubrica Cultura e Spettacolo, in compagnia di Ingrid Nuccitelli, Monica Setta, Tiberio Timperi e con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi ha intepretato “ Tu che m'hai preso il cuor ” di Franz Lehar, il cui titolo originale è “ Dein ist mein ganzes Herz ”, un adattamento in lingua italiana di un duetto d'amore scritto per soprano e tenore dei protagonisti dell'opera di Franz Lehar. Questo brano è divenuto popolare più dell'opera stessa, è stato eseguito oltre che dai più noti nomi della lirica, anche da tantissimi nomi noti della musica leggera.

Una versione al femminile di Chiara Taigi con questo brano è un'occasione da non perdere per gli appassionati di musica e del bel canto.

Ingrid Nuccitelli ha annunciato in diretta che Chiara Taigi riceverà quest'anno il Premio "Vissi d'Arte" dalla Fondazione Renata Tebaldi e l'assegnazione del ruolo di Ambasciatrice nel Mondo delle musiche di Saverio Mercadante.

“Rinnovo il mio Augurio per una nuova Luce per il 2022, come la Luce cancellerà il Buio, il Canto e la Musica allontana ogni pensiero e ci apre la mente a nuove ispirazioni, soluzioni e creazioni in ogni campo, ci dona forza allo spirito e la volontà di migliorare sempre!

Un piccolo regalo musicale come segno positivo e esempio di passione e dedizione, dedicato a Tutti e alle Persone che mi hanno sempre sostenuto”, Chiara Taigi.

Si ringrazia RAIUNO, il Direttore di Rete, Autori, la Regia, lq Redazione, i Tecnici, gli Assistenti, oltre a tutto il personale RAI che consentono le realizzazione del programma.

Un particolare ringraziamento al regista Marco Aprea e Francesco Maria Marcucci, un saluto particolare a Tiberio Timperi per la sua cortesia ed educazione, un pensiero speciale alla cara Monica Setta e la gentile Ingrid Nuccitelli.







