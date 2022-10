Dalle 21, sabato 22 ottobre 2022, al Fam di Desenzano (BS), ci si immerge in un sound del passato decisamente affascinante. Infatti in console, per allietare chi cena, chi prende l'aperitivo o chi arriva dopocena in quello che è ormai uno dei meeting point più hot del Garda, c'è Stoppa, un dj che con la sua maestria propone una colonna sonora '70's & '80's, ovvero il meglio di ciò che si ascoltava e ballava negli anni settanta e ottanta.

E' una serata da non perdere per chi vuol muoversi con stile a tempo dimenticando, per una sera, il turbine di pop, trap e urban che è la musica di questo periodo. "Is it love for the streets when the lights get dark?", si chiede una bella scritta rossa alla pareti di Fam - Desenzano (BS). Per scoprire se è vero o no che le strade di notte sono più belle che mai, non si può far altro che fare un giro al Fam, che anche di notte ha un panorama mozzafiato...



Cosa si mangia e cosa si beve al Fam - Desenzano (BS)?

Lounge e cocktail bar all'altezza della aspettative dei più esperti, meeting point, beach club e ovviamente ristorante aperto a pranzo e a cena, Fam - Desenzano (BS) ha un menu che punta su crudi di mare, primi di pesce e carne, pesce fresco e carni alla griglia d'eccellenza. Gli appassionati di vino scelgono dalla ricchissima carta curata da Luis Hajrullai, con tante proposte anche al bicchiere.



La filosofia di Fam: family lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



Fam - Desenzano (BS)

Via Zamboni, 5 25015

Desenzano del Garda (BS)

www.familylifestyle.it

[email protected]

+39 030 9120281