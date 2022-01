Ha aperto i battenti lo scorso 6 novembre a Milano Webidoo, l'innovativo progetto definito come il primo tech experience store d'Europa in cui assieme ai prodotti più innovativi presenti sul mercato convivono spazi dedicati ai servizi digitali per le imprese. Vediamo più nel dettaglio che cos'è Webidoo Store.

Webidoo, tecnologia e innovazione in un unico grande store

Webidoo nasce nel 2017 con l'obiettivo di fornire alle PMI tutti gli strumenti necessari per affrontare la digitalizzazione, un percorso ormai fondamentale per restare al passo coi tempi ed essere sempre competitivi. In soli 4 anni, la società di Digital Transformation ha ottenuto risultati sempre più importanti, fino ad arrivare, proprio in questi giorni, all'inaugurazione del suo primo store fisico.

Webidoo Store unisce l'aspetto commerciale, legato alla vendita dei prodotti più innovativi del momento, a quello della consulenza alle imprese, creando dunque sul territorio un punto di riferimento sia per i singoli consumatori che per le realtà aziendali in cerca di un supporto da parte di esperti del settore.

Il punto vendita situato a Milano in Via Vespucci 12, in zona Gae Aulenti, si propone di dare vita a un grande contenitore in cui innovazione e tecnologia diventano protagoniste, un'idea differente da quella dei classici store hi-tech che non trova precedenti in nessun Paese europeo.

Quali prodotti si possono trovare da Webidoo Store

In linea con quella che è la mission dei negozi di prodotti multimediali, il Webidoo Store milanese propone innanzitutto una vasta gamma di articoli in ambito tecnologico, che all'interno del punto vendita possono essere provati in anteprima e acquistati, ma anche noleggiati utilizzando un'apposita piattaforma web.

Sono diverse le categorie di prodotti presenti in store: si va dalla mobilità al gaming, dalla cucina a foto e video, fino ad arrivare alle migliori novità tecnologiche nel campo della salute e del benessere. Insomma, un vero e proprio centro in cui gli amanti del genere possono trovare tutto ciò che occorre per semplificare e rendere più confortevole e divertente la vita quotidiana.

Quella dedicata alla vendita, però, è solo una piccola parte di Webidoo, che come experience store cerca di offrire molto altro ai propri clienti.

Promozione dell'innovazione e supporto alle imprese nell'experience store Webidoo

Webidoo Store si basa su un modello di business già presente oltreoceano ma poco noto qui in Europa, ossia quello di experience store, un luogo in cui gli appassionati di un dato settore possono vivere delle esperienze complete non soltanto toccando con mano i prodotti in vendita ma anche sperimentando ed esplorando.

In sostanza, l'idea di Webidoo è quella di creare un vero e proprio hub di promozione per l'innovazione a 360 gradi, rivolgendosi sia ai consumatori che alle imprese, con approfondimenti, anteprime e formazione riguardo ai principali argomenti.

I temi digitali, in particolare, trovano ampio spazio all'interno dello store Webidoo, grazie alla presenza di spazi e consulenti in grado di fornire servizi avanzati per le imprese. In un'epoca in cui la digitalizzazione coinvolge ormai tutti i settori, come dimostrano per esempio il boom dello shopping online o delle attività di svago su piattaforme e app mobili dedicate, diventa fondamentale per le aziende saper restare al passo coi tempi: è proprio in quest'ottica che Webidoo ha scelto di predisporre angoli ad hoc dedicati al digital marketing, all'export digitale e al digital advertising, fornendo dunque servizi dall'elevato valore aggiunto ai propri clienti.

Webidoo è anche e-commerce

Ovviamente per una società come Webidoo, che fa dell'innovazione il proprio pilastro, non poteva mancare una piattaforma di e-commerce che offre la possibilità a chi non può raggiungere lo store fisico di acquistare i vari prodotti proposti. Il sito webidoo.store aggiunge però qualcosa in più alla classica esperienza di shopping online, mettendo a disposizione l'opportunità di effettuare delle prove con la formula del noleggio.

Con pochi euro al giorno, gli ultimi ritrovati tecnologici possono essere affittati e testati, prima di decidere se restituirli oppure comprarli definitivamente. Un'opzione davvero interessante per non perdere il treno delle ultime novità ma, al tempo stesso, per evitare acquisti sbagliati o poco convinti.