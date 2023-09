Marco Bezzecchi (Mooney VR46) si è rifatto della sfortunata gara sprint di ieri, vincendo di autorità il Gran Premio dell'India, tredicesima tappa stagionale del Mondiale 2023 di MotoGP, mettendo a segno la terza vittoria nella classe regina (dopo Argentina e Francia), portando complessivamente a 9 il totale di vittorie nel Motomondiale, considerando anche Moto2 e Moto3.

Jorge Martin (Pramac) ha tagliato il traguardo in seconda posizione, confermando la supremazia Ducati, anche su questo circuito. È mancata la tripletta, per la caduta del leader del mondiale piloti, Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), scivolato a 8 giri dalla fine dopo aver superato Martin e ormai avviato a conquistare la seconda posizione. Lo spagnolo del team Pramac ha guadagnato in tal modo altri 20 punti importanti su Bagnaia, in una giornata non particolarmente brillante (almeno rispetto a un Bezzecchi in stato di grazia) e segnata anche da un problema con la zip della sua tuta, che lo ha costretto a difendere con le unghie e con i denti la sua posizione dal ritorno di Quartararo.

Verso fine gara, infatti, ha dovuto guardarsi dalla Yamaha di Fabio Quartararo (che torna sul podio dopo Austin), che nell'ultimo giro ha cercato in ogni modo di superare il pilota Pramac. Buona quarta posizione per la KTM di Brad Binder davanti alla Honda di Joan Mir, all'altra Pramac di Johann Zarco e alla seconda Yamaha di Franco Morbidelli.

Nono Marc Marquez con la Honda, a causa di una scivolata nelle fasi iniziali, che lo ha fatto retrocedere dal quarto al 17° posto.

Nonostante lo zero odierno in India, Bagnaia rimane in testa alla classifica generale del Mondiale con un vantaggio di 13 punti su Martin, 44 su Bezzecchi, 100 su Binder, 132 su Aleix Espargaro, 135 su Zarco e 154 su Vinales.

Prossima gara di MotoGP tra una settimana, dove sul circuito di Motegi si disputerà il GP del Giappone.