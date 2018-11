Unconventional Thursday by Visionair: il dinner show di Cost Milano

La novità, da qualche settimana, per gli ospiti di Cost Milano, è il giovedì Unconventional Thursday Dinner Show, un party animato dai perfomer di Visionair Events da vivere in un'atmosfera decisamente internazionale, un appuntamento unico in città. L'evento prende vita anche giovedì 8 novembre, con una modalità ancora più coinvolgente…

Per quel che riguarda lo show che prende vita durante e dopo cena, Cost mette in scena il talento e la stravaganza di Visionair Events, collettivo italiano già attivo nel mondo (Ibiza, Dubai, Londra, Billonaire, etc). Mangiafuoco, maghi, prestigiatori, cantanti, ballerini, performer, strani personaggi, sempre diversi ogni settimana... Quella di Visionair Events è una grande compagnia di artisti che sanno stupire, emozionare, un gruppo scatenato di performer che insieme danno vita ad uno spettacolo emozionante, unico a Milano al Cost ma già conosciuto da tempo nel mondo. E che succede quando le ore si fanno piccole? Al Cost si continua a ballare, con live music e dj set.

Il venerdì di Cost Milano è Broadway night, una serata perfetta per rilassarsi, ridere, ballare e farsi coccolare dallo staff di uno degli spazi più vivi della città. Il sabato dello spazio in zona Corso Como / Porta Nuova è invece è Dinner & Dance, un altro appuntamento dedicato a chi vuol vivere con stile un programma perfetto la notte più lunga della settimana: cena, che qui può essere alla carta, spettacolo, live music e dj set.



Cost è aperto ogni giovedì, venerdì e sabato sera, spesso la domenica per l'aperitivo.

Dal lunedì al venerdì business lunch.

Cost Milano

via Tito Speri n.8, Milano

0262690631

www.facebook.com/CostDiscoRestaurantMilano/

www.ristorantecost.it