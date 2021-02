Più di due terzi delle aziende manifatturiere non hanno le competenze o le risorse per sviluppare internamente app mobili. Questo è il dato che si evince da un recente ricerca pubblicata dallo specialista di acquisizione dati mobile WorkMobile che ha rilevato che lo sviluppo di app mobili svolge un ruolo chiave nella maggior parte delle strategie di mobilità aziendale per le aziende manifatturiere.

Tuttavia, mentre lo sviluppo app interno offre alle aziende la flessibilità necessaria quando si tratta di personalizzare e implementare soluzioni mobili efficaci, incredibilmente il 70% non è in grado di farlo con successo.

Secondo la suddetta ricerca, il 38% dei team IT del settore manifatturiero è sovraccarico e non ha il tempo o la capacità di sviluppare le proprie app mentre un altro 38% non ha le capacità di codifica e le competenze necessarie per farlo.

Data la crescente carenza di competenze digitali e la prevalenza di app sia nella nostra vita professionale che in quella personale, non sorprende che il 40% dei CIO abbia avuto difficoltà a reclutare dipendenti con la giusta esperienza di sviluppo mobile.

La ricerca ha anche scoperto che anche tra quelle aziende che sono in grado di sviluppare le proprie app, molte hanno faticato a renderle di successo.

Più di due quinti (42%) dei CIO nel settore manifatturiero hanno riscontrato problemi nello sviluppo di app in un determinato periodo di tempo e, di conseguenza, il 54% è stato costretto ad abbandonare lo sviluppo di un’app prima del suo completamento.

Quasi un terzo (30%) ha avuto difficoltà a sviluppare app entro un budget prestabilito e il 29% ha avuto difficoltà a sviluppare app per una gamma di sistemi operativi e dispositivi.

Secondo Colin Yates, Chief Support Officer di WorkMobile, “queste statistiche sono molto preoccupanti nell’attuale clima, dato il ruolo cruciale che le soluzioni mobili svolgono in una strategia di mobilità aziendale di successo”.

Secondo la metà degli intervistati, anche prima della pandemia, consentire il lavoro a distanza è stata la pressione più comune che i CIO hanno dovuto affrontare e, con l’allontanamento sociale, quella pressione è diventata più grande che mai.

Gli ultimi mesi ci hanno anche dimostrato che, per il successo delle aziende, l’agilità è assolutamente fondamentale.

Alla luce di queste difficoltà, la ricerca ha rivelato che il 67% dei CIO del settore manifatturiero sarebbe interessato a utilizzare un toolkit per app mobili senza codifica come alternativa allo sviluppo di app in casa. Il 25% ha affermato di ritenere che le app mobili senza codifica (low code) ridurrebbe il carico di lavoro per il proprio team e un ulteriore 25% ha affermato che renderebbe più facile soddisfare le aspettative del team di leadership senior.

“È chiaro che lo sviluppo di app interne efficaci non è fattibile per la stragrande maggioranza delle aziende manifatturiere. Fortunatamente, la tecnologia si sta evolvendo e le piattaforme di sviluppo di app senza codifica possono ora offrire una fantastica alternativa “, ha aggiunto Colin.“Questi toolkit consentono ai CIO e ai loro team di produrre rapidamente app per dispositivi mobili specificamente adattate alle esigenze dei loro dipendenti, senza che siano necessarie competenze di codifica”.