PALERMO – (Ernesto Genoni) – Si terrà sabato prossimo 1 Luglio, il 4° Convegno in memoria di Fratel Biagio Conte. Organizzato da "Alleanza Dives in Misericordia”, Arcidiocesi di Palermo e Diocesi di Trapani", si ispira al versetto della sacra Bibbia: “In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.” (Gv, 12,24).

E, in verità, non si contano le tante storie di persone che arrivano in visita alla tomba di Fratel Biagio: dall’America, all’Olanda, da Verona a Napoli; diverse persone con disabilità, tanti poveri, cercatori di Dio, famiglie intere, gruppi, scuole, scout, persone delle istituzioni, alti prelati, persone di ogni fascia sociale.

Pace e Speranza due parole che ricordano la dedizione di Fratel Biagio e la realizzazione di “Missione di Speranza e Carità”, il regalo più grande che Fratel Biagio Conte ha lasciato a Palermo e a tutta l’intera comunità. Con la dipartita la guida della Missione è passata a don Pino Vitrano, cofondatore e guida spirituale.



Fratel Biagio offre un pasto caldo ai senza tetto alla stazione di Palermo



Il versetto scelto come tema del convegno è in vero profetico: la morte di Fratel Biagio – si legge nella nota - sta dando tanti frutti in tema di avvicinamento alla spiritualità, alle persone povere, agli ultimi. Pellegrini e visitatori di tutte le età, molti giovani, provenienti da buona parte del mondo per conoscere la Missione, le istituzioni siciliane e non solo, sono molto attente alla Comunità, i media sono più sensibili alle povertà, tanti artisti si prodigano con numerose iniziative, tante parrocchie vengono a dare un gesto solidale, sono decina di migliaia i cuori che ha scosso il nostro caro Fratel Biagio.

L’appuntamento del Convegno della Divina Misericordia, - riporta il comunicato - nella chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” all’interno della ”Cittadella del Povero e della Speranza” quella in via Decollati 29. L’incontro in programma a Palermo per sabato 1 luglio. Organizzato da " Alleanza Dives in Misericordia, Arcidiocesi di Palermo e Diocesi di Trapani". Il saluto sarà dell’Arcivescovo Corrado Lorefice, a seguire numerosi interventi tra cui la testimonianza sulla vita di Fratel Biagio del responsabile della Missione Don Pino Vitrano, e due riflessioni, una di Don Giuseppe Di Giovanni e un’altra di Don Francesco Broccio. Tanti i momenti di preghiera di lode carismatica, animata dalla Comunità Rns” Casa d’Israele, l’adorazione eucaristica nell’ora della Misericordia condotta da Don Pasqualino Di Dio, una preghiera di guarigione e liberazione e alle ore 18.00 l’incontro terminerà con la Santa Messa presieduta da Don Adriano Titone.

La Missione di Speranza e Carità nasce nel 1991 sotto i portici della Stazione Centrale della città di Palermo e oggi conta 7 comunità dove vengono accolte e assistite centinaia di persone grazie all’operato dei missionari: Don Pino, Fratello Giovanni, Fratello Davide, Sorella Mattia, Sorella Alessandra, Sorella Lucia, Sorella Silvana, Sorella Maria Luisa, dei novizi e alla collaborazione fattiva degli stessi fratelli e sorelle accolti e al grande aiuto di decine di volontari.

Ulteriori info alla Segreteria del Convegno cell. 3518958210





Nella foto in alto: la “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” all’interno della ”Cittadella del Povero e della Speranza”