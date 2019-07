I saldi estivi nell'era digitale con Nozziamoci Magazine

Nozziamoci Magazine, l’editoriale online che segue il settore della moda, accessori, lingerie e del make-up, anche quest’anno dedica ampio spazio alla stagione saldi, offrendo agli utenti una vasta scelta di prodotti, grazie alla presenza di aziende nazionali ed internazionali. Moda, Make-up, accessori, lingerie tutto disponibile online! La redazione, formata da personale attento alle tendenze, seleziona, i prodotti più interessanti delle collezioni in saldo e li propone online, ad un targhet di utenti definito.

Un servizio, innovativo e trionfante, molto gradito dagli utenti e dalle aziende al tempo stesso, grazie al suo piacere di comunicare ed entrare in contatto fin da subito con tutti i clienti, anche i più esigenti!

Un’intensa attività di comunicazione integrata e marketing digitale, capace di elargire alle aziende un servizio completo, in grado di apportare il tanto ricercato beneficio, dell’aumento del business. Content marketing e Digital PR, questo il segreto del successo, due attività fondamentali che agiscono in conseguenza in un ambiente virtuale come quello del digitale.

“Ciò che non si comunica non si vende” questo è il principio di Nozziamoci Magazine, che ha creato una community, con la quale ogni giorni si relazione. Pianifica, organizza gestisce gli spazi e crea contenuti di qualità.

La redazione, con le attività di Content Marketing produce gli articoli e li posiziona online, il Digital PR invece, comunica e distribuisce informazioni, in merito agli articoli pubblicati, senza alcuna preferenza, ma rispettando solo e sempre l’esigenza del cliente. Questo, grazie ad un piano editoriale ben fermo che sa seguire il mercato. Uno strumento è valido e utile per le aziende, che potranno dimenticare l’ansia della recensione negativa, grazie alla presenza di un’area che fornisce assistenza continua e gratuita ai tanti utenti.

Le aziende che investono in pubblicità hanno sicuramente un riscontro chi investe in comunicazione digitale ha senza dubbio un risultato, soprattutto perché ogni progetto è realizzato a seconda delle esigenze delle stesse. Nozziamoci Magazine non è un semplice editoriale che parla di tendenze, è uno strumento che vende tutto ciò che fa tendenza.



www.nozziamoci.it