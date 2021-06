La terza Commissione ha dato il via libera all’istituzione degli ispettori ambientali approvando il regolamento disciplinante le funzioni. Ai lavori hanno partecipato oltre ai Consiglieri componenti, anche l’Assessore alla Polizia locale Beatrice De Gaetano e la Comandante Giuseppa Puleo: un servizio importante soprattutto nel settore dei rifiuti prevedendo non solo attività di prevenzione, ma anche di controllo per il rispetto della tutela ambientale e del decoro cittadino, avendo anche la possibilità di sanzionare quei cittadini autori di gesti di inciviltà.

A nominare gli ispettori, che opereranno in maniera gratuita, è stato il Sindaco Midili. I soggetti interessati dovranno partecipare ad un corso, superare un esame finale dinanzi ad una commissione e a quel punto saranno inseriti in graduatoria. “La figura dell’ispettore fondamentale – spiega la presidente Magliarditi – assume rilevanza nella nostra città per poter regolamentare un servizio, quello dell’igiene ambientale, che spesso presenta delle criticità dovute al mancato rispetto delle regole. Sono convinta che con l’attività non solo sanzionatoria, ma soprattutto informativa, si riusciranno a modificare comportamenti che sembrano irredimibili, apportando così un miglioramento a quel decoro e senso civico che tutti auspichiamo a parole ma che nei fatti spesso non trova concreta attuazione”.

A causa dello sciopero generale proclamato nella giornata odierna dalle segreterie nazionali FT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL, rivolto a tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende del comparto igiene ambientale, oggi anche a Milazzo, al pari di quasi tutte le città italiane non è stato garantito il servizio di raccolta dei rifiuti.

La Caruter ha comunicato che nella giornata di domani si procederà a recuperare il disservizio, che ha riguardato il mancato ritiro della componente “Carta e cartone” con un doppio separato turno di raccolta che consentirà di ritirare sia l’umido, previsto il giovedì, sia appunto il cartone.