Flexitarian Diet, dieta per chi vuol iniziare un percorso vegetariano... ma senza esagerare

La dietologa Dawn Jackson Blatner ha messo a punto una dieta da lei definita "flessibile".

Flexitarian Diet, questo è il nome, è l'abbinamento tra cibo vegetariano e prodotti di origine animale, che possono essere mangiati, senza però farne abuso.

Questa alimentazione può essere un valido aiuto per quelle persone che vorrebbero iniziare ad alimentarsi in modo vegetariano, ma che non hanno il coraggio di eliminare completamente la carne.

Queste le indicazioni di base suggerite nella dieta:



mangiare soprattutto frutta, verdura, legumi e cereali integrali,

mangiare proteine vegetali piuttosto che proteine animali,

di tanto in tanto mangiare carne e prodotti di origine animale,

preferire una cucina la meno elaborata possibile,

limitare zucchero e dolci in genere.

La Flexitarian Diet, che non ha regole chiare né un numero raccomandato di calorie e macronutrienti ed è pertanto da considerarsi più uno stile di vita che una dieta, si è posizionata al 3° posto tra le diete del 2019.