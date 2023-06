Nelle partite di sabato dell'ultima giornata di Serie A sono arrivati due nuovi "verdetti" in chiusura di campionato dagli incontri di Empoli e Torino, mentre la vittoria della Cremonese sulla Salernitana serve solo ai grigiorossi per salutare la massima serie in maniera meno amara.

La vittoria della Lazio per 2-0 sull'Empoli consente alla squadra di Sarri di ottenere il secondo posto in classifica. Una posizione che non cambia nulla per i biancocelesti, visto che avevano già avuto accesso alla Supercoppa, che dalla prossima edizione si giocherà come quadrangolare, con la vittoria dell'Inter in Coppa Italia.

E a proposito di nerazzurri, l'1-0 ottenuto in trasferta ai danni del Torino - con non poca fortuna in base a quanto si è visto nel finale di gara - oltre che creare morale in vista della sfida di Champions, indirettamente permette alla Fiorentina di essere l'ottava forza del campionato.

Un risultato che di per sé non varrebbe nulla o quasi, se non che in questo momento c'è un'indagine della Uefa nei confronti della Juventus, indagine che potrebbe portare i bianconeri ad essere esclusi dalle competizioni europee almeno per una stagione. In quel caso, l'ottavo posto diverrebbe il settimo e la Fiorentina si ritroverebbe in Conference League... a meno che non vinca la finale di Praga contro il West Ham, permettendo alla Viola di disputare la Uefa nella prossima stagione.

Negli incontri delle ore 21, si deciderà chi, tra Spezia e Verona rimarrà in A e come Atalanta, Roma e Juventus si spartiranno i posti in Europa tra Uefa (2) e Conference League (1).