Elezioni in Friuli, il commento del Segretario provinciale di Caserta del Mis alla luce dei risultati

Il Segretario Federale di Caserta commenta così il risultato pentastellato in Friuli: "La situazione nazionale riflette sul pensiero di un popolo di attivisti che credeva in un sogno che si è infranto per colpe non loro e la prova si è avuta in Friuli. Però quel sogno è ancora raggiungibile attraverso l'impegno per uno stato sociale ed il riconoscimento dei diritti agli italiani negati da sette anni di mal governo e che, almeno fino a ieri, si voleva riproporre attraverso un accordo programmatico che mai avrebbe potuto avere certezza."