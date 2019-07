I VV.F. richiedono chiarimenti sul mancato utilizzo della strumentazione di monitoraggio a Casoria (Na)

Al CAPO DEL CNVVF Ing. Fabio Dattilo, al Direttore Regionale VVF Campania Ing. Giovanni NANNI, al Comandante Provinciale VVF Napoli Ing. Ennio Aquilino

Egregi, ancora una volta veniamo a conoscenza di situazioni sul nostro fragile territorio in cui i nostri colleghi sono intervenuti senza richiedere l’ausilio della strumentazione Georadar.

In particolare ci riferiamo a quello che è accaduto oggi a Casoria in cui una pericolosa voragine si è aperta sulla strada inghiottendo addirittura un mezzo della raccolta rifiuti. Una voragine larga 8 mt e profonda 12.

Come sempre i VV.F. sono intervenuti in loco provvedendo allo sgombero delle abitazioni adiacenti in attesa di verifiche.

Vogliamo ricordare a questa amministrazione che il nostro corpo è attualmente dotato di strumentazione di monitoraggio strutturale e fronti franosi in grado di darci un valido aiuto nell’ambito della sicurezza al fine di monitorare movimenti sub millimetrici di strutture e quindi dare un preavviso alle squadre impegnate nei soccorsi e/o nel recupero beni.

Georadar che permetterebbe agli stessi operatori di lavorare in modalità più sicura dato che lo stesso è dotato di software per i monitoraggi e con opportune configurazioni avviare gli allert non solo agli operatori addetti ma anche alle sale operative e al CON rendendo molto più sicuro ed eventualmente più efficiente e rapido un successivo intervento e invio mezzi. Si è optato ancora una volta nell’ignorare questa attrezzatura per non si sa quale motivo sia nelle prime fasi, si parla di intervento di questa mattina alle ore 6:00, sia nelle successive.

Ad oggi siamo coscienti che la sicurezza dei nostri colleghi deve essere anteposta a tutto, e quindi certi che questa amministrazione non si lascerà certo sfuggire l’occasione di dimostrarci quanto tiene ai suoi uomini mettendo in campo tutte le dotazioni necessarie affinché questo avvenga.

COMITATO NAZIONALE VVF LAUREATI

IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Carmine Pagliaro