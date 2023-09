Fondazione La Comune - impresa sociale impegnata da anni nella promozione di percorsi di vita indipendente per giovani con disabilità- raddoppia e apre il secondo negozio “Fiori all’Occhiello” in Via Trivulzio 20 a Milano.

“Fiori all’Occhiello” - dove la cura dei fiori incontra l’attenzione alla persona - nasce nel dicembre 2021, come luogo di inclusione sociale e inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettiva, ed è stato anche il tramite per lo sviluppo di nuove attività, come il settore della manutenzione del verde, i banchetti in occasione di fiere o eventi cittadini, la realizzazione di laboratori per la cittadinanza, fino ad arrivare alla creazione di percorsi di formazione nel verde per avvicinare al lavoro nuovi giovani con disabilità.

“Nei primi 5 mesi di attività del 2023, il fatturato è cresciuto del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente - dichiara Marco Marzagalli, Presidente di Fondazione La Comune - sono aumentate le commesse di forniture per aziende così come i clienti che frequentano il negozio. In contemporanea, i giovani con disabilità che lavorano in negozio hanno migliorato le proprie competenze lavorative, ad esempio le due ragazze che fanno ormai parte in maniera stabile dello staff si stanno specializzando sempre di più nella preparazione di composizioni floreali; inoltre, è partita una nuova assunzione in articolo 14 (che ha portato a 4 il numero totale dei dipendenti con disabilità) e Fondazione La Comune ha attivato un tirocinio lavorativo per altri 3 giovani, della durata di 15 mesi.”

Tutti questi importanti risultati hanno spinto Fondazione La Comune a far crescere il progetto e ad aprire un secondo negozio, per sviluppare l’attività in un’ottica imprenditoriale e arrivare a stabilizzare nuovi posti di lavoro per persone fragili. Nel nuovo negozio lavoreranno due giovani con disabilità, attualmente in tirocinio, con l’obiettivo che nel medio periodo possano diventare autonomi il più possibile nella gestione, portando a compimento il percorso di acquisizione di competenze che li vede protagonisti ormai da anni.

L’inaugurazione del nuovo negozio si terrà sabato 16 settembre, dalle ore 17:30 alle 19:30, in Via Trivulzio 20 a Milano con ingresso libero.

Per maggiori informazioni:

https://www.fondazionelacomune.org/fiori-allocchiello/