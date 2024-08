Il tema per quanto concerne il cambiamento climatico sta attirando tutti i mass media nell’ultimo periodo.

Si continua a sentirne di tutti i colori, i dibattiti si fanno sempre più accesi tra esperti del settore e non, avvolti in un vortice di informazioni che si fa sempre più turbolento.

Ma qual è la reale condizione climatica del nostro pianeta? E quali sono soprattutto le cause che stanno al momento portando a un riscaldamento globale intervallato da sbalzi repentini di temperatura?

Tengo a precisare che lo scopo di questo articolo non è schierarmi da una parte o dall’altra, ma andare ad elencare e interpretare i vari punti cercando di mantenere una certa parzialità riguardo gli argomenti trattati, in quanto io stessa non sono particolarmente addentrata nel campo nonostante abbia studiato qualcosa in merito durante il periodo universitario.



L’uomo sta gradualmente portando a un surriscaldamento del pianeta.

Si è perso il conto di quanto abbiamo letto o sentito questa affermazione: sui social, in TV, nelle testate giornalistiche. È una frase troppo breve che porta inevitabilmente la persona a riempirla dei significati più variegati, andando di fatto ad amplificare i dubbi già esistenti. Ciò che molti ignorano è che la storia del nostro pianeta, così come la sua evoluzione, è stata e viene costantemente influenzata da drastici cambiamenti portando all’estinzione di specie animali e vegetali favorendone la nascita di nuove. Insomma è un evento che esiste da prima che l’uomo mettesse piede su questo mondo.





Con tale affermazione che dà identità a questo paragrafo si va quasi automaticamente ad attribuire una colpa esclusiva all’essere umano per le trasmutazioni di temperatura.

E se fosse veramente così, come spiegheremmo gli avvenimenti di ere glaciali che ci furono nel corso della storia? Il pianeta a cicli alterni si riscalda e si raffredda, indipendentemente da chi lo popola.

Le domande che allora ci si pone sono:<< Quanto è la percentuale di influenza dell’uomo? E invece le altre specie che ruolo giocano in questo caso?>>

Sono domande a cui scienziati di tutto il mondo stanno provando a dare una risposta, avendo di fatto affermato che l’uomo sicuramente influenza seppur in piccola parte l’ecosistema alterando di conseguenza le percentuali di composti gassosi presenti in atmosfera. Bisogna badare sempre ai titoli delle testate giornalistiche con un occhio critico e attento, senza soffermarsi pienamente su quest’ultimo.



La soluzione al cambiamento climatico è attuare la modalità “Green”.

Anche questa affermazione sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni, in particolare si sta cercando di valutare soluzioni alternative per quanto concerne la costruzione di immobili, ma anche attuare l’utilizzo di fonti rinnovabili per andare a ridurre al massimo gli agenti inquinanti.

Anche qui sono subentrati in gioco diversi dibattiti e alcuni comportamenti che si avviano in questa lunghezza d’onda sono già messi in atto in quanto imposti dall’alto. Un esempio concreto è la raccolta differenziata che ha ormai invaso le nostre case, portando malumori a chi la trova come un’azione inutile da attuare e chi invece lo considera un modo produttivo di riutilizzare i materiali preservando l’ambiente.

Questo argomento si ricollega col primo in quanto ciò che questa affermazione riporta può essere interpretata come:<< L’uomo è causa principale di inquinamento, perciò è colui che deve cambiare atteggiamenti per preservare la Terra>>.

Come specificato precedentemente, secondo diversi studi l’uomo ha un impatto e influenza i cicli climatici e l’ecosistema, ma un pensiero riflessivo sfugge a una porzione della popolazione; la Terra è nata, esiste ed esisterà indipendentemente dalla presenza o meno dell’uomo.

Chi va contro la modalità green e, banalmente, contro la raccolta differenziata per fare un esempio concreto, afferma chiaramente la pigrizia nel dividere i materiali in base alla loro sostanza. Ma la presenza o meno dei rifiuti alla Terra “non tocca”, semmai a pagarne le conseguenze siamo noi e solo noi. In quanto elementi nocivi come la plastica inquinano i nostri mari portando i pesci ad assumere questi ultimi.

Codeste persone sono poi le stesse che si rammaricano per un incremento di tumori dovuto proprio all’assunzione di questi agenti inquinanti.

Noto come tutto questo manchi di coerenza e che non si abbia pienamente consapevolezza di ciò che ci riguarda.

Ora, il discorso è molto più complesso di così e non tutte le direttive che vengono imposte dall’alto sono sempre attuabili. Questo porta automaticamente ad analizzare un terzo punto.

I poteri forti approfittano dell’ignoranza della popolazione lucrandoci sopra.

Questa affermazione viene spesso e volentieri citata da persone definite dai media complottiste e creatori di diverse teorie che difficilmente reggono il pensiero generale e razionale della popolazione.

Questo argomento è molto delicato e richiede un approfondimento tale che non basterebbe un articolo intero per trattarlo.

Ammetto che io stessa ho i miei pregiudizi che si amplificarono a partire dal periodo del Covid.

Come ho specificato prima, avere capacità di ragionamento indipendentemente dalle notizie che arrivano a noi è un punto a favore in quanto ci rende liberi di pensare autonomamente.

Il problema sorge quando anche di fronte alle evidenze si continua a negare e ovviare il problema evitandolo. Bisogna trovare la giusta metà del filo senza passare da un estremo o dall’altro.

Definiti approssimativamente questi punti lascio spazio al pensiero del lettore, con questo articolo ho voluto dare degli input su cui riflettere e mi fa piacere pensare di aprire delle finestre di riflessione da parte di più singoli che si trovano a leggere questo contenuto.