Iago Falque è tornato al Genoa nella scorsa sessione invernale di calciomercato.

Il Grifone, ora, avrebbe preso una decisione sul futuro del trequartista spagnolo, arrivato in prestito, ma ancora di proprietà del Torino.

Causa un infortunio prima e la Covid dopo, Falque non ha praticamente quasi mai giocato con la sua nuova squadra che, a meno di sorprese, non avrebbe intenzione di riscattarlo per la prossima stagione.