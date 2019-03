Zuin “MONZA SARONNO” è il nuovo singolo estratto dall’album “Per tutti questi anni”

COVER: Stella Giulia Casarin

Una ballad metropolitana racconta l’addio all’adolescenza segnato dalla fine di un’amicizia. Sonorità che ricordano le hit britanniche del decennio scorso e un finale sospeso che trasmette la sensazione di malinconica determinazione che caratterizza tutto il brano.

«La storia di un’amicizia nata su un autobus che partiva ogni mattina alle 6.50. Un bus che ha preso due strade diverse, per orgoglio, per incomprensione o forse solo per destino. L’addio ad un amico e la decisione di andare oltre i pomeriggi dell’adolescenza fatti di sogni e promesse per cercare qualcosa che porti lontano anche a costo di farsi male». Zuin

La release digitale del singolo è accompagnata da una versione live in studio del brano “Credimi”, realizzata in presa diretta nei Phaser Studios di Seveso (MB).

“CREDIMI” LIVE @PHASER STUDIOS:



ETICHETTA: Volume!

RADIODATE: 5 febbraio 2019

PUBBLICAZIONE ALBUM: 23 novembre 2018

BIO

Zuin è un progetto nato nel 2016 con la voglia di raccontare storie, sentimenti e sensazioni. Fin da subito per Zuin inizia un never-endig tour, chitarra e voce, che lo porta a suonare su palchi importanti e come supporter di artisti di punta della scena musicale indipendente italiana. Nell’aprile 2017 partecipa alla finale di Special Stage di Officine Buone, ricevendo il Premio Social, fino ad arrivare nel 2018 al prestigioso palco del Primo Maggio a Roma come uno dei tre vincitori del contest 1MNext.

Con l'etichetta VOLUME! pubblica tre singoli: Fantasmi (maggio 2017), Oh mio Dio! (novembre) e a giugno 2018 Io non ho paura, title track dell’ep eponimo contenente i tre brani pubblicati più l’inedito Credimi. Tutti i brani sono realizzati con la collaborazione artistica di Claudio Cupelli (produttore artistico e co-arrangiatore dei brani), e i tre singoli sono accompagnati dai relativi video in premiere su prestigiosi portali e raggiungono la TOP 20 della Indie Music Like, classifica di gradimento delle radio indipendenti italiane. Il 20 novembre esce Bianco (cantata in coppia con Daniela D’Angelo) che anticipa di qualche giorno l’uscita del disco d’esordio PER TUTTI QUESTI ANNI sempre con l’etichetta VOLUME!.

Contatti e social

Zuin

Facebook www.facebook.com/zuinofficial

Instagram @zuin_zuin

YouTube bit.ly/2TwLHU4

Volume!

Facebook www.facebook.com/volumedm

Instagram volume_label

Stella Giulia Casarin

IG @stellagiuliacasarin

TUMBLR stellagiuliacasarin.tumblr.com