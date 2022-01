Vacanze natalizie di lavori nelle scuole di Cepagatti. Il Comune ha infatti vinto un finanziamento di 200.000 euro del Ministero dell'Istruzione per lavori di "messa in sicurezza e adeguamento spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico".

La vicesindaco Annalisa Palozzo, delegato all'edilizia scolastica e all'istruzione, scrive sulla sua pagina Fecebook:

“Ad agosto grazie, all'impegno dell'ufficio lavori pubblici, abbiamo partecipato ad un avviso lampo del Miur e siamo riusciti ad intercettare un finanziamento di 200.000 euro finalizzato a migliorie negli edifici scolastici con particolare attenzione alla situazione del covid 19. Abbiamo approfittato della prima pausa didattica utile, quella delle vacanze natalizie, per lavorare nelle scuole elementari di Cepagatti, Vallemare e Villanova, sostituendo gli infissi e rendendo possibile una migliore areazione delle aule e ampliando gli spazi didattici, laddove possibile, demolendo muri non portanti. Dal 26 dicembre gli operai sono a lavoro per terminare i lavori prima della riapertura che il Sindaco ha posticipato al 10 gennaio. Al fine di migliorare la situazione del trasporto scolastico con il sindaco Gino Cantò inoltre abbiamo previsto l'istituzione di un'ulteriore linea scuolabus che verrà attivata automaticamente e senza aggravi per le famiglie dalla riapertura di gennaio. Siamo inoltre in contatto con ASL Regione ed Anci per lo screening della popolazione scolastica annunciato dalla Regione Abruzzo, per cui faremo sapere appena avremo notizie utili . Ci auguriamo che l'anno scolastico prosegua con tranquillità e soprattutto in presenza”.

I nostri complimenti vanno al Vicesindaco Annalisa Palozzo, al Sindaco Gino Cantò e a tutta l’Amministrazione Comunale per l’impegno dimostrato.