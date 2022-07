In attesa che inizi ufficialmente l'Awards Season che porterà come ogni anno alla Notte degli Oscar, crescono le aspettative della critica americana verso le interpretazioni femminili della prossima stagione che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar: da quella di Carey Mulligan in She Said in cui interpreta una delle due giornaliste del New York Times che con la sua inchiesta contribuì a lanciare il movimento #MeToo a quella dell'emergente Danielle Deadwyler nel biopic Till sulla figura della nota attivista americana Mamie Till-Mobley, da quella di Michelle Yeoh nel film rivelazione del botteghino americano Everything Everywhere all at once.

Senza dimenticare le attese interpretazioni di Regina King in Shirley nei panni di Shirley Chisholm, la prima woman black della scena politica americana e di Cate Blanchett che in TAR interpreta Lydia Tár considerata la prima donna direttrice di una grande orchestra.