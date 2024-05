Nella Practice del venerdì a Le Mans, è stato Jorge Martin (Ducati Pramac) a far registrare il miglior tempo stabilendo il nuovo record del tracciato, con il tempo di 1:30.388, precedendo la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, secondo, in ritardo di 143 millesimi, 42 in meno di Pedro Acosta (KTM GASGAS), che ha il terzo tempo.

Bene anche Vinales (Aprilia) quarto, seguito da Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Jack Miller (KTM). Con il settimo tempo troviamo Aleix Espargaro (Aprilia), che precede l'altra Pramac di Morbidelli che si è piazzato davanti all'altra VR46 di Bezzecchi.

L'ultimo posto disponibile per la Q2 è andato all'idolo di casa, Fabio Quartararo, campione del mondo della top class nel 2021, che gareggia davanti al pubblico di casa sulla Yamaha M1.

Tre le sorprese in negativo alla fine della seconda sessione di libere del venerdì: Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Ducati Gresini) e Brad Binder (KTM), che dovranno sfidarsi domani in Q1 per poter poi avere la possibilità di scalare le posizioni nelle prime quattro file della griglia per la partenza delle gare di sabato e domenica.

Bastianini è caduto alla fine dei 60 minuti della sessione pomeridiana, compromettendo il suo tentativo di stabilire un tempo utile per la Q2, mentre Marquez è stato costretto al ritiro all'inizio del turno. Binder, invece, è stato protagonista di ben due scivolate durante le prove libere del mattino.

Bastianini ha chiuso undicesimo, a un centesimo da Quartararo, Marc Marquez si è classificato tredicesimo e Binder diciassettesimo.

Sabato troveremo le Moto GP in pista, per l'ultimo turno di prove libere, a partire dalle 10:10. Seguirà la prima sessione di qualifiche, che permetterà ai migliori due di accedere alla bagarre per la pole position che inizierà alle 11:15. La gara Sprint, su 13 giri, prenderà il via alle 15.