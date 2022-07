Secondo il Financial Stability Board (FSB), l'organismo internazionale che si occupa di monitorare i sistemi finanziari e i mercati, il settore delle digital currencies è una minaccia finanziaria, dal momento che i suoi asset sono pesantemente esposti alle oscillazioni della fiducia del mercato.

Per questo motivo il FSB ha preannunciato che in autunno formulerà una propria proposta di regolamentazione del settore, che si preannuncia come uno stretto giro di vite.

Questo finisce per non essere un incentivo per le quotazioni delle criptovalute, con il Bitcoin che continua ad oscillare sotto la soglia dei 20mila dollari.