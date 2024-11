Quello sullo stretto di Messina, con una campata lunga 3.300 metri circa, sarà il ponte sospeso più lungo al mondo. In questo video realizzato da Geopop il ponte è stato ricostruito in 3D usando i progetti originali, per spiegare di cosa si tratta nel concreto.

Attraverso immagini 3D inedite l’infrastruttura viene ora mostrata dal punto di vista strutturale, con un racconto delle fasi di costruzione previste dal momento dell’approvazione del progetto esecutivo, oggi ancora in corso.