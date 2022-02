Diventa ancora più facile l’auto-lettura del contatore dell’acqua, che il Comune aveva avviato alla fine dello scorso anno per la fatturazione relativa al 2021 predisponendo un apposito modulo, che doveva essere inviato ad una mail dell’ufficio acquedotto di Palazzo dell’Aquila: d’ora in avanti infatti sarà sufficiente fare una fotografia al proprio contatore, digitare il proprio nome e cognome ed il codice cliente presente in una qualsiasi bolletta idrica e inviarla con WhatsApp al seguente numero di telefono: 0909231115. “Un modo per accelerare i tempi ed evitare discrasie e soprattutto sorprese in bollette. ­ - afferma l’Assessore alle Finanze Roberto Mellina - L’autolettura infatti consente di ricevere la bolletta elaborata sulla base dei consumi effettuati e non su quelli stimati. Ovviamente la lettura comunicata sarà sottoposta ad ulteriori verifiche prima di essere acquisita dai sistemi; ma non c’è dubbio che in questo modo oltre ad accelerare i tempi si ha sempre una situazione aggiornata del consumo”.