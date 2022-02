Nell’ultimo decennio i software di gestione della flotta aziendale hanno rivoluzionato questo settore. Si è passati dai file excel e ai fogli cartacei ai programmi gestionali integrati con quelli amministrativi che gestiscono in tempo reale tutte le vetture del parco auto.

Si tratta di una rivoluzione che ha visto la creazione di una nuova figura professionale: il fleet manager.

Questo terremoto è stato seguito da tante scosse di assestamento che hanno continuato a rivoluzionare il settore, in particolare:

Boom dei noleggi a lungo termine che hanno superato i leasing e i finanziamenti,





Creazione della figura professionale del mobility manager

Andiamo per gradi e vediamo tutte queste novità.



Il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine detto anche NLT è un tipo di locazione utilizzata da privati ed aziende per gestire la flotta di mezzi, come formula alternativa all’acquisto.

Rispetto al leasing ha una gestione più semplificata a livello burocratico perché non rientra nella normativa delle operazioni finanziarie.

Di solito il periodo di noleggio si caratterizza in un lasso di tempo compreso fra uno e cinque anni.

I dati recentemente diffusi da ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio) parlano di un processo di fatto incontrovertibile che sancisce il sorpasso del noleggio a lungo termine su leasing e finanziamento per l’acquisto dei veicoli.



Il mobility manager

Il Mobility manager è una nuova figura che promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile dell’azienda.

Obiettivo del suo lavoro è ottimizzare i piani di spostamento casa-lavoro (PSLC). Questa figura professionale è stata introdotta con il Decreto Rilancio DL (34/2020).

Questa innovazione consentirà la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico dei mezzi nelle aree urbane e metropolitane, attraverso l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.



Perché i software di fleet management hanno rivoluzionato questo settore

Ancora oggi tante aziende gestiscono flotte mezzi su excel. Senza avere dati chiari e precisi sulla situazione dei propri veicoli e la corretta ubicazione in tempo reale.

Oggi i programmi di gestione della flotta sono collegati in tempo reale con i mezzi stessi grazie ai gps integrati, gestiscono la prenotazione in modo efficiente grazie agli armadi e alle bacheche elettroniche e infine si interfacciano con i software dell’amministrazione per fornire tutte le informazioni per i controlli di gestione.

Si tratta quindi di una rivoluzione che passa dal cloud e dall’immagazzinamento e protezione del dato fino alla creazione di reportistica precisa e in tempo reale.

Molto interessanti sono anche tutti gli alert per revisioni, tagliandi, multe e permessi ztl che avvisano il fleet manager in anticipo per poter programmare al meglio i rinnovi e gli stop del veicolo.

I vantaggi più immediati dell'adozione di un programma di gestione delle flotte sono:

database unico e in cloud,

processi relativi al controllo della flotta unificati,

monitoraggio dati e scadenze in tempo reale,

reportistica personalizzata,

eliminazione cartaceo.

Saranno quindi gli utenti stessi a partecipare alla creazione dei database utilizzando i mezzi senza dover compilare scartoffie e report. Questo non solo ridurrà i dati errati, ma soprattutto fornirà al fleet manager un supporto operativo e strategico senza eguali.







Articolo inviato da Vectore