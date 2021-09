Nella foto vedete una delle tante ragazze e dei non pochi ragazzi che hanno voluto usare "So Sexy", hit Made in Italy prodotta da Nico Heinz, Max Kuhn e Fabio De Magistris e pubblicata da Jaywork Music Group per un suo video su Instagram... Il brano ha come titolo "So Sexy" perché sentirsi sexy, ogni tanto, mette allegria. Ad ogni età ed in ogni forma fisica...

Pubblicata a fine luglio 2021, su WorkWear Records, "So Sexy" è stata prodotta da un super trio di produttori veneti, ovvero Nico Heinz, Max Kuhn e Fabio De Magistris, che si è unito per per creare un brano pieno di energia e ritmo. Non lasciarsi andare ascoltando la canzone diventa difficile. Nico Heinz, Max Kuhn & Fabio De Magistris, professionisti della console che ci regalano una ventata di groove e sensazioni decisamente positive per i dancefloor, radio show e dj set. Che dire, riassumendo alla sostanza, di "So Sexy"? Che ha il messaggio giusto e il ritmo perfetto per diventare la colonna sonora giusta per chi ha voglia di momenti sperierati.

Ecco perché "So Sexy", il singolo estivo prodotto da Nico Heinz, Max Kuhn e Fabio De Magistris continua a crescere. Nei plays su Spotify e nelle visualizzazioni sui Social e su YouTube. Il brano, pubblicato, da Jaywork Music Group, casa discografica che da sempre propone musica di questo tipo, che davvero serve alle nostre giornate, la canzone è anche un bel palcoscenico social per tante ragazze e ragazzi che hanno voglia di ballare al suo ritmo. Chi ha voglia di godersi il video lo trova sulla pagina Instagram di Jaywork Music Group.

Nico Heinz, Max Kuhn e Fabio De Magistris: "So Sexy" (Jaywork Music Group) su Instagram: https://www.instagram.com/p/CTUFjliAZ3I/