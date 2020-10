Un Trump meno arancione del solito, ha comunicato in un video pubblicato via social che lui e la moglie stavano bene, ma che lui, per motivi puramente precauzionali, si sarebbe recato in ospedale.







Successivamente, su tutte le tv sono andate in onda le immagini di Trump che, comprensibilmente meno baldanzoso del solito, si imbarcava sull'elicottero presidenziale che di lì a poco lo avrebbe portato al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, in Maryland.

Secondo quanto riportano le informazioni ufficiali, Trump è raffreddato, ha qualche linea d febbre ed è curato con un mix di farmaci sperimentali, oltre che con il farmaco antivirale Remdesivir.

Nell'ultima dichiarazione sulle condizioni di salute del presidente Usa fornita dal suo medico, Sean Conley ha dichiarato che il presidente stava bene e non aveva bisogno di ossigeno.

Oltre a Trump, sono finora otto le persone risultate positive al coronavirus tra quelle del suo staff e quelle con cui il presidente è venuto recentemente in contatto.

Adesso è da vedere quanto durerà il decorso della malattia, nella speranza che le condizioni di Tump non si aggravino a causa della sua età e della sua obesità, perché manca un mese esatto dalle presidenziali del 3 novembre, con Trump che nei prossimi giorni sarà costretto a saltare tutti gli eventi programmati per sostenere la sua rielezione. Tra l'altro anche il responsabile della sua campagna, Bill Stepien, è risultato positivo venerdì.

Al contrario, il suo sfidante, il dem Joe Biden, sta continuando la sua campagna ed ha provveduto soltanto a far ritirare le pubblicità che attaccavano direttamente Trump, a cui non ha però risparmiato una stoccata quando ha ricordato di essere stato più volte preso in giro dal presidente perché faceva uso della mascherina.