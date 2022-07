"Dal primo giorno dell'invasione, la Russia ha fatto di tutto non solo per chiudere l'accesso dell'Ucraina al mare, ma per distruggere il potenziale stesso delle nostre esportazioni: infrastrutture portuali, ferrovie, magazzini e silos. Non lo abbiamo permesso.E ora non solo possiamo ripristinare il funzionamento dei nostri porti sul Mar Nero, ma anche proteggerli. Questo è stato risolto con i nostri militari e con i nostri servizi segreti. I militari mi hanno assicurato il controllo al cento per cento dell'accesso ai nostri porti.Per molto tempo tutti i dettagli dell'iniziativa firmata oggi a Istanbul sono stati discussi con i nostri principali partner internazionali e le Nazioni Unite. Molti leader sono stati coinvolti nell'aiutare a ripristinare le nostre esportazioni via mare. E sono grato al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e al presidente turco Recep Tayyip Erdogan per i loro sforzi.Il testo del documento firmato oggi è pubblicato e tutti possono leggerne i punti. Soddisfano pienamente gli interessi dell'Ucraina.Primo. Saranno esportati circa 20 milioni di tonnellate del raccolto di grano dell'anno scorso. E sarà anche possibile vendere il raccolto di quest'anno. Questi sono i redditi degli agricoltori, dell'intero settore agricolo e del bilancio dello Stato. Questi sono lavori. Questi sono i fondi per la stagione della semina del prossimo anno.Ora abbiamo circa 10 miliardi di dollari di grano.In secondo luogo. Infine, c'è la possibilità di ridurre la gravità della crisi alimentare provocata dalla Russia. C'è una possibilità per prevenire una catastrofe globale, una carestia che potrebbe portare al caos politico in molti paesi, soprattutto in quelli che ci aiutano.Ed infine, questa è un'altra dimostrazione del fatto che l'Ucraina è in grado di resistere a questa guerra. È importante che tutto nelle acque territoriali dell'Ucraina sia controllato dal nostro Stato.Ed è chiaro a tutti che potrebbero esserci delle provocazioni da parte della Russia, dei tentativi di screditare gli sforzi ucraini e internazionali. Ma confidiamo nell'ONU. Ora, è loro responsabilità e responsabilità dei partner internazionali garantire il rispetto degli accordi".

Queste le parole pronunciate ieri sera da Zelensky e questa mattina, puntualmente, un paio di missili russi hanno colpito il porto di Odessa, senza però causare danni importanti alle strutture per la conservazione ed il carico del grano ucraino. Secondo Yuriy Ignat, portavoce dell'aviazione ucraina, i missili da crociera sono stati lanciati da navi da guerra che stazionano nelle vicinanze della Crimea.

Queste le reazioni all'attacco russo.

Zelenskiy in un post su Telegram: "Quanto accaduto dimostra solo una cosa: qualunque cosa la Russia dica e prometta, troverà il modo di non farla".

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha a sua volta condannato gli attacchi, aggiungendo che tutte le parti si erano impegnate nell'accordo sull'esportazione di grano e la piena attuazione è assolutamente necessaria per affrontare la crisi alimentare globale e alleviare le sofferenze di milioni di persone bisognose in tutto il mondo.

Il ministro della Difesa turco Hulusai Akar ha dichiarato che "nei contatti avuti con Mosca, i russi ci hanno detto che non avevano assolutamente nulla a che fare con questo attacco e che stavano esaminando quanto accaduto molto da vicino e in dettaglio".

Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, ha dichiarato su Facebook che il missile russo è lo sputo in faccia di Vladimir Putin a Guterres e Erdogan, a cui l'Ucraina è grata per tutto il tempo che hanno dedicato per raggiungere l'accordo.

L'ambasciatrice degli Stati Uniti a Kiev, Bridget Brink, ha dichiarato su Twitter che il Cremlino continua ad utilizzare il cibo come arma e che la Russia deve essere ritenuta responsabile dell'accaduto.







Crediti immagine: twitter.com/UKRinIT/status/1550825656384102400