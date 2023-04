Domenica 7 maggio, il M° Nicola Campitelli è l’illustre docente ospite chiamato ad approfondire i molteplici aspetti del flauto. Torna, nell’ambito della X edizione dell’Imola master flute and chamber music a cura del M° Fulvio Furio, con una lezione che si preannuncia imperdibile.

«Felicissimo di tornare a collaborare con i bravissimi ragazzi della classe di Fulvio Fiorio che ringrazio di cuore per l’invito. Non vedo l’ora». Ha dichiarato Campitelli che, già docente preparatore della sezione legni dell’Orchestra Giovanile di Roma, svolge un’intensa attività didattica all’interno di prestigiose accademie e istituzioni musicali.

Il master di flauto e musica da camera, che si concluderà il prossimo 25 giugno, è rivolto agli studenti diplomandi e diplomati, laureandi e laureati. L’obiettivo è quello di approfondire il percorso formativo degli iscritti, attraverso un lavoro minuzioso che verterà prevalentemente sullo studio individuale. Non mancheranno tuttavia momenti di musica assieme per flauti ed esibizioni pubbliche con i migliori talenti selezionati. Straordinariamente formativi e arricchenti, inoltre, gli spazi di confronto tra il M° Fiorio e i partecipanti al master. Formidabili opportunità di crescita, umana e professionale, rese ancora più interessanti quest’anno grazie alla presenza di studenti stranieri.

Spiega Fiorio: «In questo decennio ho potuto incontrare giovani allieve ed allievi provenienti da ogni parte d’Italia. Ragazze e ragazzi pieni di volontà e pronti a fare sacrifici, pur di potersi preparare al meglio per il meraviglioso ma difficile mondo della musica.»

L’Imola master flute and chamber music è un corso di perfezionamento teso alla preparazione di esami di conservatorio, audizioni, concorsi musicali e orchestrali. Gli allievi verranno altresì messi in condizione di preparare gli esami e le audizioni, sia per le orchestre giovanili, sia per gli enti lirico-sinfonici. Docente ospite della decima edizione è il M° Nicola Campitelli. Musicista di chiara fama, già primo flauto nelle più importanti orchestre italiane, terrà due incontri. Le lezioni avranno cadenza quindicinale, con o senza pianista, per concludersi con un concerto finale e la consegna degli attestati a ciascun partecipante.

L’Imola master flute and chamber music si tiene presso lo studio musicale del M° Fulvio Fiorio, sito a Imola in viale Paolo Galeati, 17. Per info ed iscrizioni si può inviare un’e-mail a [email protected] oppure contattare il +39 342 5090378. La prossima lezione sarà domenica 7 maggio.