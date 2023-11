A TARQUINIA LA CAROVANA CINEMATOGRAFICA PER L'ALLESTIMENTO DEL SET E LE RIPRESE DEL FILM “IN THE HAND OF DANTE

Le riprese del film In the Hand of Dante diretto da Julian Schnabel dopo Viterbo si sono spostate a Tarquinia.

Quartier generale per il parcheggio dei mezzi di servizio di società cinematografiche alcune aree della Zona Artigianale e Commerciale della città nei pressi del Centro Benedetti e di Controcorrente Group. I luoghi sono sorvegliati da pattuglie delle Forze dell'ordine con l'ausilio di mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Quindi tutto ok per Indiana Production che, dopo iniziali incomprensioni, ha trovato da parte dell’Amministrazione Comunale di Tarquinia piena disponibilità e collaborazione per la buona riuscita delle riprese.

Il film “Nella mano di Dante” che nel cast registra un eccezionale gruppo di attori come Jason Momoa, Johnny Depp, Al Pacino, John Malkovich, Gerard Butler, Gal Gadote e Oscar Isaac, prodotto da Martin Scorsese è un adattamento del romanzo omonimo del 2002 di Nick Toshes ispirato al capolavoro del Sommo Poeta: “Nel profondo della Biblioteca Vaticana, un prete scopre l'oggetto d'arte più raro e prezioso mai trovato: il manoscritto della Divina Commedia, scritto di pugno da Dante. Attraverso la Sicilia, il manoscritto arriva dal prete a un boss della mafia di New York City, dove uno scrittore di nome Nick Tosches è chiamato ad autenticare il premio. Per questo scrittore, la tentazione è troppo grande: ruba il manoscritto nel tentativo dell'ultima possibilità di averlo tutto.”



Fonte video by Ermes Wifi di Giancarlo Milioni