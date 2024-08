La precedente formula della Champions League prevedeva una fase di qualificazione agli ottavi con 32 squadre suddivise in otto gironi da quattro. La nuova formula, invece, vede la partecipazione di 36 club i cui risultati saranno valutati in una classifica unica!

Secondo il nuovo formato, ognuna delle squadre partecipanti giocherà otto partite e non giocherà più di due volte contro tre avversari - in casa e in trasferta - ma affronterà otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Per determinare le otto diverse avversarie, le squadre sono inizialmente classificate in quattro fasce. Ciascuna squadra è quindi sorteggiata per giocare contro due avversarie per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia.

Ciò offre ai club l'opportunità di misurarsi contro un maggior numero di avversari e ai tifosi la prospettiva di vedere le squadre migliori affrontarsi più spesso e prima nella competizione. Inoltre, col nuovo format ci saranno partite più competitive per tutti i club.

Le prime otto squadre che avranno ottenuto più punti in classifica si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere alla UEFA Europa League.

Nella fase a eliminazione diretta, le squadre classificatesi tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie nel sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta, il che significa che affronteranno una squadra classificata tra il 17° e il 24° giocando (in linea di principio) il ritorno in casa. Gli otto club che prevarranno negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, andranno agli ottavi di finale dove affronteranno le prime otto classificate, che a loro volta saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi.

A partire dagli ottavi di finale, la competizione continuerà a seguire il suo attuale formato con turni a eliminazione diretta che porteranno alla finale che si giocherà come di consueto in campo neutro selezionato dalla UEFA.

Tutte le partite prima della finale continueranno a essere disputate in settimana, riconoscendo l'importanza del calendario nazionale delle partite in tutta Europa, mentre la finale continuerà a essere giocata di sabato.

Le partite della fase campionato di Champions League ed Europa League si giocheranno da settembre a gennaio, mentre per l'Europa Conference League le partite si disputeranno da settembre a dicembre.

Le tre competizioni UEFA avranno una settimana in esclusiva per disputare la propria giornata, quindi in quella settimana non si giocheranno partite delle altre due competizioni.

Le partite di Champions League si giocheranno il martedì e il mercoledì, mentre quelle di Europa League e Europa Conference League il giovedì. Nella settimana esclusiva di Champions League, le partite di Champions League si disputeranno il martedì, il mercoledì e il giovedì. Nella settimana esclusiva di Europa League, le partite si disputeranno il mercoledì e il giovedì. Nella settimana esclusiva di Europa Conference League, le partite di Europa Conference League si disputeranno il giovedì.

L'ultima giornata delle tre competizioni prevede che le partite si giocheranno tutte in contemporanea.



Questi le avversarie delle cinque squadre italiane nella prima fase del torneo:

Atalanta:

Real Madrid (in casa)

Barcellona (in trasferta)

Arsenal (in casa)

Shakhtar Donetsk (in trasferta)

Celtic (in casa)

Young Boys (in trasferta)

Sturm Graz (in casa)

Stoccarda (in trasferta)

Bologna:

Borussia Dortmund (in casa)

Liverpool (in trasferta)

Shakhtar Donetsk (in casa)

Benfica (in trasferta)

Lille (in casa)

Sporting (in trasferta)

Monaco (in casa)

Aston Villa (in trasferta)

Inter:

Lipsia (in casa)

Manchester City (in trasferta)

Arsenal (in casa)

Bayer Leverkusen (in trasferta

Stella Rossa (in casa)

Young Boys (in trasferta)

Monaco (in casa)

Sparta Praga (in trasferta)

Juventus:

Manchester City (in casa)

Lipsia (in trasferta)

Benfica (in casa)

Bruges (in trasferta)

Psv (in casa)

Lille (in trasferta)

Stoccarda (in casa)

Aston Villa (in trasferta)

Milan:

Liverpool (casa),

Real Madrid (fuori)

Club Brugge (casa)

Leverkusen (fuori)

Stella Rossa (casa)

Dinamo Zagabria (fuori)

Girona (casa)

Slovan Bratislava (fuori)



Le date e gli orari delle partite saranno ufficializzati sabato 31 agosto.





Crediti immagine: cs Uefa