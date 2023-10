Preparatevi per un'esplosione culinaria mentre lo Chef Barù porta la sua passione per la brace a Iglesias - Sud Sardegna, Piazza Sella, il 28 e 29 ottobre a Fun_go!

Il festival ospiterà stand dedicati a porcini, ovuli, funghi, carne e murdegu, oltre a degustazioni e dimostrazioni live cooking degli chef Francesco Aquila, Barù e Maria Carta.

Il 28 ottobre Chef Barù presenterà inoltre insieme a Federica Musu il suo nuovo libro "Braci - barbecue per tutti", condividendo i segreti della grigliata.

Non perdere questa incredibile opportunità di assaggiare i deliziosi piatti e imparare dal maestro stesso! Rimanete connessi ai canali social di Fun_Go per tutti gli aggiornamenti sulle fantastiche degustazioni.

Speriamo che Chef Barú presenti il suo libro anche in altre città, disponibile su Amazon, come aveva anticipato, dando l’opportunità ad altre persone di conoscere e chiedere qualcosa in più, ma soprattutto di gustare le sue prelibatezze!