MELISSA B. FEAT. Spencer Battiest NEW LOVE SONG - “Permission To Love

La cantautrice Melissa B. torna con una nuova canzone d'amore attesissima "Permission To Love" FT. Spencer Battiest La nuova canzone scritta da Melissa B. & Grammy Engineer Michael Ashby dei Krematorium Studios.

"Permission To Love" è una canzone d'amore, per tutte le coppie che concordano sul fatto che sono perfette l'una per l'altra e che la vita è molto meglio ora che stanno insieme. La maggior parte dei duetti innamorati hanno una sorta di tensione per portare le trame, ma questo non ha avvertimenti. Questa canzone ti ricorda James Ingram & Patti Austin "Baby Come To Me". Non si può dire in chi si ama.

Informazioni su Melissa B.

Melissa B. ha attirato molta attenzione da parte dei fan e della critica da quando ha svelato in modo indipendente il suo EP di debutto Esclusivamente nel 2015 in cui è stata considerata per una nomination ai Grammy®.

Alla fine ha pubblicato una canzone commerciale chiamata "Dancing in the Rain" che è arrivata al numero 1 della classifica delle vendite singole calde di Billboard, solo dietro a Demi Lavato e Lana Del Ray. Questo è stato solo l'inizio per il cantante / cantautore nato in Carolina del Sud e le cui voci potenti hanno immediatamente ipnotizzato e affascinato.

Melissa B. avrebbe seguito con una raccolta di 9 canzoni Computer Love Album che ha continuato a consolidare le classifiche europee nel fare di Melissa B. una cosa da guardare con un'altra considerazione della Grammy® Academy nel 2017 per "Best Urban Contemporary Album".

Sulla scia della nuova musica, Melissa B. è stata annunciata come Brand Ambassador per l' APP SNOW in Corea del Sud . Il pubblico è attualmente trattato per vedere

Le sensuali esibizioni dal vivo di Melissa B.. Più di recente, Melissa B. è stata appena nominata per i Josie Music Awards come " Migliore artista femminile dell'anno " per artisti indipendenti.

Informazioni su Spencer Battiest

Spencer Battiest è un cantautore, musicista, produttore e attore indiano americano di Hollywood, in Florida. Nel 2013, Spencer è diventato il primo artista indiano americano a firmare con la Hard Rock Records . La sua canzone "The Storm" ha ottenuto la sua prima vittoria in un video musicale come musicista che ha presto seguito il suo singolo "Love of My Life".

Cresciuto nella prenotazione indiana della Seminole di Hollywood in Florida, la passione di Battiest è nata dal canto di inni evangelici nelle lingue Miccosukee e Choctaw prima di volgere lo sguardo sulla musica pop / rock e R&B. Nel 2002, all'età di 11 anni, Spencer è diventato il cantante più giovane ad esibirsi da solo tra un pubblico di 17.000 cantando l' inno nazionale in diretta televisiva per una partita di hockey NHL ESPN

match tra Florida Panthers e Chicago Blackhawks. Da questo punto è stato invitato a cantare l'inno nazionale per le partite di boxe nazionali su Showtime , HBO ed ESPN2 .

Come musicista, dal 2007 al 2010, Battiest si è esibito all'annuale Calling Festival (precedentemente Hyde Park Calling e Hard Rock Calling) tra artisti musicali: Stevie Wonder, Aerosmith, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Neil Young, Sting e The Police , esibizioni di musica pop / rock per un pubblico di oltre 100.000 persone nell'arena di High Park di Londra.

Nell'estate del 2015, Spencer si è esibito al festival musicale annuale Hard Rock Rising di Barcellona aprendo per artisti nobili: Robbie Williams, Kings of Leon, Juanes, Lenny Kravitz, Avicii e Steve Angello. L'evento lungo il weekend si è svolto presso la Platja del Forum (Parc de la Pau, s / n. Sant Adria de Besos, Barcellona) venerdì 24 luglio e sabato 25 luglio 2015.

Crediti musicali

Songwriter (s):

Melissa Bailey aka Melissa B.

Spencer Battiest

GABRIELLE Thomas

Produttore (i):

Melissa B.

Michael Ashby

Ingegnerizzato: Michael Ashby

Mix e mastering: Michael Ashby