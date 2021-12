Oggi il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella si è recato in visita in Vaticano per incontrare Sua Santità Papa Francesco.

Il Presidente della Repubblica è giunto nel Cortile di San Damaso in Vaticano verso le 9:20, dove lo attendeva l’Ambasciatore Italiano presso la Santa Sede Pietro Sebastiani ed è stato accolto dai gentiluomini del Papa e dalla Guardia Svizzera.

Il Presidente della Repubblica Mattarella in Vaticano

Il Presidente Sergio Mattarella è stato ricevuto da Papa Francesco nel Palazzo Apostolico, come visita di congedo in vista della fine del mandato settennale.

Tra Papa Francesco e Mattarella c’è sempre stata una sintonia particolare che è andata rafforzandosi nel corso del settennato presidenziale. Il Presidente della Repubblica si è successivamente incontrato con S.E. il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni intercorrenti tra la Santa Sede e l’Italia, e ci si è soffermati su alcune questioni relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi della pandemia e alla campagna di vaccinazione in atto, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani.

Nel prosieguo della conversazione sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale attenzione al Continente africano, alle migrazioni e al futuro e ai valori della democrazia in Europa.