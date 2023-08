A distanza di 25 anni dalla sua ultima presentazione il Tagikistan ritorna in corsa per l’Oscar inviando come proprio rappresentante per la categoria Best International Film Melody del regista iraniano Behrouz Sebt Rasoul.

TRAMA: è la storia di una giovane musicista, Melody, determinata a comporre un pezzo per un gruppo di bambini di un centro oncologico dove lavora. Utilizzando i suoni registrati di trenta diversi uccelli, decide di comporre una melodia piena di vita e di speranza, nonostante la presenza di cacciatori nella zona.

L'ultima volta che il Tagikistan ha presentato un proprio film all'Academy è stato il 1999 con Luna Papa di Bakhtyar Khudojnazarov.