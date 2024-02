Domenico Poggiana è il contatto della Regione Veneto e Trentino Alto Adige per il concorso di bellezza Miss Grand International Italy. Questo concorso nazionale mira a selezionare la rappresentante italiana per il prestigioso Gran Galà Internazionale di Miss Grand International, offrendo l'opportunità di realizzare il sogno di diventare "la ragazza più bella del mondo".

Oltre a celebrare la bellezza esteriore, l'evento promuove valori fondamentali come la pace, i diritti umani e la protezione dell'ambiente, incoraggiando le partecipanti a essere ambasciatrici di tali cause.

Partecipare a Miss Grand International Italy offre alle concorrenti un'occasione unica di crescita personale, di esprimere la propria bellezza interiore ed esteriore e di sostenere cause sociali significative.

Domenico Poggiana sottolinea l'importanza di questa competizione nel valorizzare non solo l'aspetto fisico, ma anche l'impegno sociale e la sensibilizzazione verso questioni cruciali per la società contemporanea. Tramite Miss Grand International Italy, le partecipanti hanno la possibilità di diventare icone di bellezza e di supporto alle cause umanitarie, diffondendo messaggi positivi e ispirando altre donne a perseguire i propri sogni.